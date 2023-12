“No entendiste anda”: usuarios critican a Tammy Parra por asegurar que no se necesitan ‘hombres que resuelvan’

La influencer nuevamente dio de qué hablar en sus redes sociales. Foto: Captura de pantalla Tammy Parra

En los últimos días el internet se ha llenado de mensajes, principalmente de mujeres, que aseguran querer un hombre “que resuelva”. Sin embargo, para la influencer Tammy Parra es completamente incongruente con la emancipación femenina querer un modelo de pareja como el que se está pidiendo en redes, situación que hizo enojar a los internautas quienes le mencionaron: “no entendiste nada”.

Para ella, no es necesario encontrar a un hombre que resuelva nada, pues las mujeres por sí solas pueden hacer todo lo que quieran sin el apoyo de cualquier persona, haciendo hincapié en la manutención de ellas.

Sus palabras rápidamente se hicieron virales pues las internautas consideran que no ha comprendido bien cuál es el verdadero significado de la petición de ser una persona que resuelva problemas, sobre todo porque no tiene nada que ver con lo económico, le respondieron.

Tammy Parra intentó dar un mensaje que empoderara a las mujeres, pero no contaba con las críticas de las internautas. Foto: (tammy.parra/Instagram)

¿Por qué quieren cancelar a Tammy Parra?

Desde su cuenta de TikTok, la chica de 21 años de edad publicó un video en donde pidió a todas las mujeres olvidarse de exigir que una pareja que las apoye para que ellas sean independientes pues, desde su perspectiva, estas actitudes pueden dar pie a a que los hombres puedan aprovecharse de ellas.

“Mi amor, es que tu no tienes que buscarte un hombre que resuelve sino ser la mujer que resuelve. Generalmente los hombres crecen pensando que ellos son los que deben proveer, los que deben de ‘resolver’, ser como el macho, la figura dominante”, señala, “¿y qué pasa cuando se topan con una mujer ch*ngona? Se les hace diminuto, no se sienten suficientes, vaya, y sienten que no tienen el control sobre ti”, declaró.

Para la influencer, el concepto de resolver va de la mano con la dependencia económica, principalmente, por lo que está segura de que ésta podría ser usada como medio de manipulación.

“Cuando un hombre provee, sabe que tiene el control, sabe que él puede comportarse como quiera porque esa mujer lo necesita y él puede hacer lo que le plazca porque ella lo va a tolerar y ese es un tipo de manipulación porque haces creer a esa persona que sin ti ella no puede”, agregó.

La influencer aseguró que este nuevo concepto de internet condiciona a las mujeres a la voluntad de los hombres. Crédito: TikTok @tammy.parra

Usuarios responden al video

Pese a que para Tammy había enviado un mensaje de empoderamiento para las mujeres que la siguen, muchas de las personas llegaron a los comentarios para decirle que en realidad no le había quedado claro cuál es el verdadero significado de “resolver” pues estaba muy lejos de ser una cuestión de dependencia económica, como lo indicó.

Fue ahí cuando varias personas le explicaron que en realidad no se trata de obtener una persona que las mantenga o que cumpla con sus caprichos, sino de alguien que tenga la capacidad de tener iniciativa y ‘resolver’ cualquier problema que se le presente sin necesidad de que las mujeres tengan que explicarlo todo.

Los más grandes ejemplos lo dieron las esposas, sobre todo las que ya tienen hijos, quienes aseguran que ‘un hombre que resuelva’ es aquel que no pregunta la fecha de nacimiento de sus hijos, que puede cambiar un pañal o cocinar sin problema alguno y que, además, lo haga sin tener que pedir instrucciones cada vez que lo hace pues no se hace responsable de las situaciones.

Comentarios como: “Ay mami, no aprendiste nada”, “No entendiste el concepto de ‘resolver’”, “Ay beba, se te subió tu borrador”, “Yo resuelvo, mi pareja resuelve al doble, ya estuve en una relación donde yo cargue con todo y es desgastante”, “El ‘resolver’ no tiene que ver exclusivamente con lo económico”, “Se necesita un hombre que resuelva para que no sea una carga, sino para que entre los dos solucionen y puedan sacar adelante todo”, fueron los que más destacaron en la publicación.