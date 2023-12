“La metodología es mentira”: AMLO defiende una vez más a su hijo Andy por presuntos actos de corrupción

Andrés Manuel López Beltrán ayudó a sus amigos a obtener contratos en el gobierno de su papá. (CUARTOSCURO)

Una vez más, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió a su hijo Andrés Manuel López Beltrán, mejor conocido como Andy, pues insistió que no hay pruebas en su contra de que tenga que ver con la corrupción.

Y es que durante la conferencia matutina de este miércoles, la periodista Reyna Haydee Ramírez cuestionó a López Obrador, cuál había sido la metodología para dar por falso el reportaje que realizaron periodistas y que exhibió Carlos Loret de Mola hace unos meses sobre actos de corrupción en contra de su hijo.

“La metodología es sencillamente que es mentira, porque no han mostrado ninguna prueba”, replicó López Obrador desde el podio de Palacio Nacional.

La investigación tiene que ver con un reportaje especial en el que está involucrado su hijo Andy y algunos de sus amigos, donde habrían obtenido hasta más de 100 millones de pesos, ya que presuntamente se beneficiaron gracias a contratos pactados con algunas empresas en México, entre ellos la de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

También se vincula al hijo de AMLO con Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario que presuntamente recibió recursos del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) en Quintana Roo.

El hijo de AMLO fue señalado por presuntos actos de corrupción. (Foto: Infobae México / Jovany Pérez)

Ante ello, AMLO salió en su defensa y expresó: “No hay ninguna prueba, nosotros no tenemos nada que ocultar, yo no establezco ninguna acción de complicidad con nadie”.

Según el político tabasqueño se trata de un invento en su contra, pues a su parecer, el periodista Carlos Loret de Mola está en su contra.

“No hay ninguna prueba de que mi hijo haya participado pidiéndole a la gobernadora de Quintana Roo, que le diera un contrato a un empresario. Es un invento porque está en contra mía el señor Loret de Mola, porque yo tengo las pruebas de que él sí es un corrupto”, insistió.

En ese sentido, otra vez pidió a Loret de Mola revelar el monto del sueldo que percibe, así como los bienes que tiene.

“Yo quisiera que nos diga cuánto gana, cuáles son sus bienes y cómo los obtuvo. El cambio no solo mis bienes, no solo los míos, los de mis hijos y toda mi familia y no me ha respondido”, insistió el titular del Ejecutivo.

¿De qué se le acusa al hijo de AMLO?

De acuerdo con la investigación que hizo el medio Latinus, hay presuntos lazos entre Andrés López Beltrán y el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, quien habría obtenido contratos por parte del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) en Quintana Roo y Tabasco.

Los amigos de Andrés Manuel López Beltrán se habrían beneficiado con más de 100 mdp, según una investigación. (Cuartoscuro)

Y es que según este reportaje, Beltrán estaría implicado en un esquema de negociaciones relacionadas con asignaciones de contratos a la empresa Romedic, propiedad de Olán.

En diciembre del 2022, Romedic fue beneficiada con un acuerdo por 304 millones de pesos para proporcionar medicamentos y suministros médicos al gobierno de Quintana Roo. Esta compañía, fundada en enero de 2020 en Villahermosa, Tabasco, está vinculada a Jorge Amílcar Olán.

Las investigaciones resaltaron que existe un contrato que formaría parte de un arreglo, que incluiría fondos adicionales de hasta 500 millones de pesos para 2023, acordados con funcionarios del estado gobernado por Mara Lezama.

Detalles adicionales del reporte señalan que la relación entre las partes habría facilitado la adjudicación preferencial de contratos, planteando inquietudes sobre la transparencia en los procesos de licitación y asignación de recursos públicos en el sector salud. El impacto financiero de estos contratos y las implicaciones políticas están bajo escrutinio, pues involucraría a figuras públicas y la gestión de fondos en dos importantes estados mexicanos.

La denuncia y las subsiguientes investigaciones se mantienen en desarrollo, con la expectativa de posibles consecuencias administrativas o legales si se corroboran las alegaciones. Este caso pone de manifiesto la importancia de la vigilancia y la rendición de cuentas en la administración pública, particularmente en la gestión de la salud pública en medio de desafíos continuos por la pandemia y demandas del sector.