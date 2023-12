Virgen de Guadalupe: ¿hay clases el 12 de diciembre a nivel nacional?

Esto dice la SEP sobre clases a nivel nacional el Día de la Virgen de Guadalupe Crédito: X/@INBGuadalupe

Este martes 12 de diciembre se celebra en todo México el día de la Virgen de Guadalupe, una festividad que basta hacer mención es de índole católico, una de las religiones que más se practica en el país, por lo que ha surgido la duda respecto a si es obligatorio o no acudir a clases, tópico que la Secretaría de Educación Pública (SEP) resolvió a modo de dejar todo claro.

Fue a inicios del ciclo escolar 2023-2024 cuando a dependencia encabezada por Leticia Ramírez publicó el calendario oficial en donde se mencionan los días de asueto, es decir, aquellos en donde los alumnos de educación básica no deberán acudir a las aulas debido a que se llevan a cabo actividades como la Junta de Consejo Técnico, se trata de días oficiales de descanso o bien, se trata del periodo vacacional de verano o decembrino.

Tomando en cuenta lo anterior, la dependencia informó que el 12 de diciembre sí hay clases de manera ordinaria, es decir, alumnos de preescolar, primaria y secundaria deberán acudir a clases en el horario habitual, al tiempo de realizar las actividades como en cualquier otro día se haría.

Por el contrario, si se revela que no hay clases esto se debe a que cada institución tomó tal decisión y por ello, los alumnos no tendrían que ser sancionados de ninguna forma. En ese sentido, los planteles ubicados muy cerca de la Basílica de Guadalupe, templo localizado al norte de la capital, son los que comúnmente suspenden actividades ante el arribo de millones de peregrinos procedentes de todo el país.

La SEP ya publicó su calendario escolar 2023-2024, donde se estipula el inicio de las clases y los periodos vacacionales. (Captura de pantalla/SEP).

Lugares donde se suspenden las clases

En el marco de las celebraciones a la Virgen de Guadalupe, entidades como Durango y Tlaxcala dieron a conocer que no habría clases el próximo martes 12 de diciembre en escuelas de educación básica con el fin de poder conmemorar los 492 años de la aparición de la denominada Virgen del Tepeyac. El motivo de la suspensión de actividades no fue tanto por la Virgen sino por lo complicado que es para los alumnos poderse desplazar.

Caso similar es en el estado de Guanajuato donde no habrá clases. A través de un comunicado de prensa, la secretaría de Educación de la entidad informó: “Con motivo de la suspensión de labores referida, las autoridades educativas escolares tomarán las medidas necesarias para cubrir los planes y programas aplicables”.

Cientos de feligreses a la Basílica como parte de las peregrinaciones. FOTO: EFE/Hilda Ríos

Por ahora, son los únicos estados de la República donde se ha emitido esta medida. En caso de contar con alguna duda, se recomienda ponerse en contacto con el respectivo plantel. Las clases no se suspenden de manera nacional debido a que el inicio de las vacaciones decembrinas están muy cerca y con ello, se espera evitar que haya atrasos en el programa diseñado por la Secretaría de Educación Pública.

Actividades que se suspenden el 12 de diciembre

En el caso específico de oficinas, la situación es similar al de las escuelas de educación básica incorporadas a la SEP, pues dependerá de la empresa el emperador si se da el día y con ello, se evitan sanciones por el hecho de faltar.

La ley federal del Trabajo insiste en que no se trata de un día de descanso oficial, por lo que en caso de sí tener que laborarlo, el pago será normal. Basta destacar que solo los empleados de bancos y demás instituciones financieras no tendrán labores el próximo martes 12 de diciembre, esto no por las celebraciones de la Virgen de Guadalupe, sino porque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) destaca que en esa fecha se celebra al empleado bancario, lo que impide que se puedan llevar a cabo operaciones en ventanilla pero los cajeros automáticos funcionarán de manera habitual.