Las series de Netflix México que roban la atención HOY

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Netflix se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los 10 títulos favoritos de Netflix México

1. Mi adorable demonio

Un demonio pierde sus poderes cuando su camino se cruza con el de una gélida heredera, que podría tener la clave para recuperar sus habilidades y conquistar su corazón.

2. Mi vida con los chicos Walter

Después de una tragedia, la adolescente Jackie Howard se muda a un pueblo con la familia de su tutora. Allí aprende lecciones importantes sobre el amor, la esperanza y la amistad.

3. Nothing to See Here

4. La II Guerra Mundial: Desde el frente

Esta docuserie muestra la II Guerra Mundial como nunca antes a través de imágenes de archivo restauradas y testimonios de personas de los dos bandos del conflicto.

5. El juego del calamar: El desafío

456 jugadores reales inmersos en el mundo de El juego del calamar’ ponen a prueba sus habilidades (y su carácter) para optar al gran premio de 4,56 millones de dólares.

6. Una familia normal

El mundo de una familia aparentemente perfecta se desmorona cuando un asesinato revela que están dispuestos a hacer lo que sea para protegerse los unos a los otros.

7. La paz de Marsella

Mientras un brutal traficante de drogas intenta apoderarse de Marsella, un capitán de policía y su equipo dan la bienvenida a una recién llegada con intenciones ocultas.

8. El gran cirujano del engaño

El Dr. Paolo Macchiarini es famoso por sus revolucionarios trasplantes de tráquea con tecnología de células madre. Solo hay un problema: sus pacientes no sobreviven.

9. Hechos polvo

Una unidad de fuerzas especiales frustra un supuesto atentado en Las Vegas. En plena celebración, el peligro real sale a la luz. ¿Estarán en condiciones de reaccionar?

10. Sweet Home

En un mundo en el que las personas se convierten en monstruos que reflejan sus propios deseos individuales, el solitario estudiante de secundaria Cha Hyun-soo se muda a un nuevo departamento después de perder a su familia. En su nueva estancia enfrentará circunstancias extrañas e impactantes.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ja logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.