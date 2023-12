“La detuvieron dentro de las instalaciones; no llevaba fentanilo”: colega de médico detenida en hospital Siglo XXl pide justicia

Hospital Siglo XXl tuvo protestas. (Foto: @OVIALCDMX)

“La detuvieron dentro de las instalaciones del hospital”, así es como un médico residente defendió a su compañera Luisa Fernanda Villegas, también con el mismo cargo en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXl, luego de que ella fue detenida el lunes 11 de diciembre por personal de la Policía Federal, supuestamente por robar medicamento.

Eran las 13:30 horas del pasado lunes, cuando la médico residente Luisa fue arrestada por los uniformados en el área de admisión continua de la clínica de especialidades de este hospital cuando se dirigía por una bebida a la entrada del inmueble, situado en la alcaldía Cuauhtémoc.

Su compañero, quien se manifestó junto con otros doctores desde la tarde de ayer y las primeras horas de este martes en la Av. Cuauhtémoc y bloquearon Eje 3, dijo a Infobae México que no han recibido ningún apoyo por parte de las autoridades y descartó la portación de algún medicamento con fentanilo.

Durante una entrevista, su colega expresó que solamente fue un descuido, pero a pesar de ello, no debió de ser capturada de la manera en que pasó y acusó acción inmediata por parte del personal educativo y directivo del hospital, a quienes demanda apoyo para liberar a Luisa Fernanda de 28 años de edad.

“Fue un descuido porque estuvo trabajando toda la noche. Las condiciones en las que estaba trabajando no eran las mejores. Estaba de postguardia y salió por un café, ella solamente iba con la intención de ir por su café y regresar, ahí fue donde la detuvieron y se la llevaron. Todo fue muy rápido”.

Médicos piden ayuda para liberar a la médico residente. (Foto: EFE/ Francisco Guasco)

El médico residente de anestesiología, quien respondió como Daniel explicó que ella siempre portaba una mochila pequeña en donde guarda siempre su medicamento.

“Desgraciadamente en la entrada de admisión continua, policías federales pidieron que mostrara su mochila. Es injusto porque fue dentro de las instalaciones del Centro Médico y no fuera del hospital, la acompañaron a la patrulla y se la llevaron”. A la fecha se encuentra detenida en la Fiscalía de Tacubaya.

¿Qué medicamentos llevaba?

De acuerdo con información de la Policía Federal, la médico detenida portaba en su mochila ampolletas de fármacos como: efedrina, dexmedetomidina y heparina, los cuales utiliza de manera cotidiana con los pacientes del hospital.

De acuerdo con Daniel, la efedrina “ayuda a aumentar la presión arterial cuando se requiere, la dexmedetomidina es un sedante y la heparina se utiliza para extraer sangre y evitar que se coagule”.

Así, el médico residente descartó que su colega llevará alguna jeringa con fentanilo, droga sintética caracterizada por ser 50 veces más potente que la heroína. Sin embargo, hay que recordar que este fármaco es utilizado por los doctores en algunos casos.

Daniel solicita ayuda inmediata por parte de las autoridades y descarta que se haya encontrado fentanilo.

“Somos médicos en formación. No hacemos el mal, no somos delincuentes, no somos narcotraficantes, nosotros somos anestesiólogos y debemos administrar medicamentos a los pacientes. Desafortunadamente con la política que lleva nuestro gobierno de cero fentanilo, pues han tomado muchas represalias”.