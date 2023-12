¿Tania Rincón es novia de Fernando Colunga o de un productor de TUDN? Conductora de ‘Hoy’ rompe silencio

¿Tania Rincón es novia de Fernando Colunga o un productor de TUDN? (Fotos: Instagram)

La presentadora Tania Rincón anunció su divorcio de Daniel Pérez después de once años de matrimonio, sorprendiendo a sus seguidores. La noticia fue divulgada en marzo del 2023 por la misma presentadora del matutino Hoy -Televisa- a través de un comunicado en redes sociales en el que expresó, “desde el pasado mes de enero decidimos separarnos y poner fin a nuestra relación como pareja”. Sin embargo, todo apunta a que ambos ya han dado la vuelta a la pagina.

En un reciente episodio de Faisy Night, el programa conducido por el famoso comediante, Tania Rincón fue la invitada estelar. Entre risas y preguntas entretenidas, el famoso no escatimó en tocar el tema de los rumores sobre la vida amorosa de la presentadora.

Aunque sin mencionar nombres, el presentador buscó indagar en la vida personal de Rincón, intentando confundirla para que revelara algún detalle. Con su característico buen humor, Tania Rincón desmintió de manera lúdica los rumores sobre un posible romance con el mencionado productor de TUDN Pedro Pereyra, incluso bromeando sobre una relación con Fernando Colunga.

Tania Rincón ha sido ligada sentimentalmente al productor Pedro Pereyra. (@pedropereyraf, @taniarin).

“¿Y en qué momento los niños? ¿En qué momento la pareja con la que estás saliendo? ¿Cuánto llevas saliendo y cómo le hace él con la novela?”, comentó Faisy.

¿Tania Rincón soltera? La respuesta de la presentadora de ‘Hoy’ ante rumores de nuevo romance

Decidida a dejar claro que no había veracidad en los rumores, la conductora puso fin al asunto, asegurando que no quería malentendidos. Con este gesto, el presentador optó por cambiar de tema y continuar con el desarrollo del programa.

“Fernando, ahorita que está en El Maleficio. Mira, Fer y yo tratamos de… a veces cuando él tiene tiempo, cuando yo tengo tiempo… Fer… Fer Colunga”, respondió Tania Rincón.

Fernando Colunga se encuentra en las grabaciones de ‘El Maleficio’ Imagen: Televisa.

La vida privada de la ex conductora de la emisión matutina de TV Azteca -Venga La Alegría- se ha visto rodeada de rumores y especulaciones tras su separación. Se le asoció sentimentalmente hace un par de meses con Marc Crosas, compañero en Televisa Deportes; con el modelo ecuatoriano Guty Carrera, con quien aclaró no haberse visto en un año; y recientemente, con un joven no identificado según la periodista Flor Rubio, que ahora lleva nombre y apellido.