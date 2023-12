Cuándo fue la úlima vez que El Chapo Guzmán abrazó a su mamá, Consuelo Loera

Consuelo Guzmán, la casa rosa

María Consuelo Loera Pérez falleció el 10 de diciembre, la mujer de 94 años fue la madre de Joaquín El Chapo Guzmán y a pesar de haber solicitado verlo durante su sentencia en Estados Unidos, no logró despedirse de él en 2019 y tampoco pudo visitarlo en prisión durante su cadena perpetua.

Te puede interesar: De qué murió Consuelo Loera, la madre de “El Chapo” Guzmán

La última vez que en que Joaquín Guzmán Loera y su mamá se vieron cara a cara fue en 2014, cuando el narcotraficante estaba en el penal Puente Grande, una de las penitenciarías consideradas de alta seguridad en el país y sitio de donde escapó.

Desde entonces, la mamá del Chapo Guzmán ya había expresado su deseo de visitar a su hijo en prisión, por lo que solicitó en 2019 y en 2020 una visa humanitaria para lograrlo, pero esto se convirtió en un deseo no concedido. Cabe señalar que incluso solicitó ayuda a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, para lograrlo.

La mamá del Chapo Guzmán en una entrevista hace unos años en su casa de Badiraguato Sinaloa Crédito: Univisión

En su momento y durante una charla con los medios de comunicación, Consuelo Loera fue cuestionada sobre aquello que tenía ganas de decirle, a lo que respondió “¿Qué no le diría?” Además, mencionó que si hubiera tenido oportunidad de llevarle algo a la cárcel, hubieran sido unas enchiladas, la comida favorita del narcotraficante, de esta forma dejó ver el gran anhelo que tenía por volver a ver a Joaquín y con el que probablemente vivió hasta el último de sus días.

Te puede interesar: El juego de niño del Chapo Guzmán que lo perfilaría para el imperio criminal que creó, así lo relató su madre

Y es que Estados Unidos determinó que Consuelo Loera “no pudo probar que las actividades que intentaba realizar en el país serían consistentes con la clasificación de la visa no inmigrante que solicitó”, por lo que fue rechazada, de acuerdo con la resolución obtenida por Univisión.

Esto no quiere decir que El Chapo Guzmán no tuviera contacto con su mamá, pues en 2021 sostenían llamadas de 15 minutos, en ese año el narcotraficante estaba en la cárcel “supermax” en Colorado, se trata de la Penitenciaría Administrativa de Máxima Seguridad en mejor conocida por sus siglas en inglés de ADX o también como el “Alcatraz de las Rocosas”.

La mamá del Chapo, Consuelo Loera, cuenta de las aspiraciones que tenía el Chapo cuando era niño Crédito: PBS

Según lo mencionado por la abogada de Joaquín Loera, en esta penitenciaria de máxima seguridad El Chapo sólo podía tener llamadas de hasta 15 minutos con sus hijas, una de sus hermanas y su mamá.

Te puede interesar: Esto dijo Consuelo Loera sobre la vida que llevaba su hijo, El Chapo Guzmán

“Las únicas que lo pueden visitar son sus hijas, pero ellas no viven en (Denver) Colorado así que no lo podían ver todos los meses. En cuanto a llamadas tiene solamente dos llamadas al mes, socialmente, de 15 minutos con su hermana Bernarda y con su madre Consuelo o con las niñas, entonces tiene que decidir si habla con su madre o con las niñas”, explicó en su momento Mariel Colón. Durante estas breves llamadas, el narcotraficante no tenía comunicación con su esposa, Emma Coronel.

El Chapo Guzmán recibió una condena a cadena perpetua por los delitos de participación en una empresa criminal, conspiración internacional para la fabricación y distribución de cocaína, heroína, metanfetamina y mariguana, uso de armas de fuego y conspiración para lavar las ganancias de narcóticos.

Consuelo Loera sobre las actividades del Chapo Guzmán

María Consuelo Loera Pérez, mamá del Chapo Guzmán, falleció en Culiacán Foto: Cuartoscuro

Ya que Joaquín Guzmán Loera es uno de los criminales más peligrosos dentro del narcotráfico, las reporteras de Univisión que fueron recibidas por Consuelo Loera en La Casa Rosa la cuestionaron sobre las actividades ilícitas de su hijo.

Al respecto, la mujer se limitó a decir que estaba rezando por su liberación y que para ella seguía siendo su hijo, además de que no quiso profundizar en su opinión. Una de las frases que dijo en su momento fue: “Si quieren preguntarme cosas de mi hijo, yo no lo voy a responder, eso pregúntenselo a él, que al fin y al cabo ya lo tienen allá”.