Ernestina Godoy pide voto libre en su ratificación como fiscal de CDMX frente a “intereses partidistas”

(Foto: X/@ErnestinaGodoy_)

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), Ernestina Godoy, agradeció este viernes a los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino por aprobar su ratificación en el cargo la noche de este 07 de diciembre.

Te puede interesar: Ernestina Godoy: Morena avala en comisiones ratificación y la turna al Pleno del Congreso CDMX

A través de un video publicado en sus redes, la funcionaria reconoció el apoyo del jefe de gobierno de la CDMX, el morenista Martí Batres, pues informó que envió a dicha Comisión una opinión favorable sobre gestión como fiscal. También mencionó el respaldo por parte de las y los legisladores de Morena y aliados.

“Llevaron a cabo una rigurosa y profesional evaluación a mi desempeño, que incluyen entrevistas a mi persona y a los colaboradores más cercanos, visitas en campo, así como análisis de la información y las opiniones ciudadanas”

Incluso, Godoy Ramos aseguró que organizaciones de la sociedad civil la apoyaron por sus resultados para “garantizar el acceso a la justicia, combatir el crimen y la impunidad”.

#ULTIMAHORA



Mensaje de la fiscal @ErnestinaGodoy_ , con relación al dictamen de ratificación.



Por su gran desempeño al frente de la fiscalía yo sí le apoyo.#SiALaRatificacion



Parte 1 👇 pic.twitter.com/Qv0it89Aaz — Héctor Zariñana📱 (@Hector_Zarinana) December 8, 2023

“Agradezco el apoyo de las y los defensores de derechos humanos, de las colectivas feministas, de instituciones académicas, de grupos de ambientalistas, de asociaciones de abogados, protectores animales, empresarios, y sobre todo, de las víctimas [...] A todos ellos, les reitero mi compromiso con la justicia”

Pero será hasta él próximo 13 de diciembre cuando el dictamen suba a pleno en la sesión ordinaria del Congreso capitalino para que pueda ser votada, y en todo caso, aprobada su ratificación. Sin embargo, se espera un intenso debate entre diputados del oficialismo y el bloque opositor.

Te puede interesar: Dieron de baja a policía de la CDMX que chocó patrulla en el Edomex por supuesto estado de ebriedad

Por ello, la fiscal hizo un llamado a los legisladores locales a votar en libertad, al afirmar que existen “intereses ajenos” a la procuración de justicia.

“Les pido, no permitan que intereses ajenos a la procuración de justicia, dictados por intereses económicos, partidarios, y que han tomado a la corrupción como un derecho, se impongan en su conciencia y les dicten su voto. El reino de la impunidad, al que estaban acostumbrados algunos grupos criminales no regresará jamás”, expresó.

(Foto: X/@Congreso_CdMex)

Cabe mencionar que tanto el PRI, PAN y PRD han anunciado desde hace semanas que no van a apoyar la ratificación, pero tras la ruptura de Moviemiento Ciudadano con el bloque opositor, Morena y aliados podrían encontrar los 44 votos necesarios para lograr el cometido de Ernestina Godoy. La fiscal requiere el respaldo de dos tercios del total de legisladores por cuatro años más en el cargo.

Qué dijo Martí Batres

El jefe de gobierno de la CDMX resaltó los logros de Godoy en la disminución de delitos como el secuestro, argumentando que su ratificación es esencial para mantener la independencia de la fiscalía frente a la delincuencia común y de cuello blanco.

“Ha sido extraordinaria fiscal y nos ha ayudado mucho a bajar los índices delictivos”

“Es muy importante que la persona que ocupe la Fiscalía sea completamente independiente de la delincuencia, sea esta delincuencia común o de cuello blanco”, agregó.

Te puede interesar: Lía Limón acusa a la fiscal Ernestina Godoy de intento de espionaje; ya interpuso un amparo

A esta posición se sumaron otros líderes del partido Morena y diputados locales, mientras voces de la oposición como Federico Döring del PAN y Royfid Torres de Movimiento Ciudadano

Espionaje a Lía Limón

La alcaldesa de la Álvaro Obregón, Lía Limón, acusó que la "fiscal carnal", Ernestina Godoy, intenta espiarla. (X/@lialimon)

Por su parte, la alcaldesa de Álvaro Obregón, la panista Lía Limón, acusó que la Fiscalía de Ciudad de México busca espiarla, pues supuestamente Ernestina Godoy solicitó a la empresa Telcel información sobre su línea telefónica sin que hasta el momento se le haya notificado alguna investigación en su contra.

Ante ello, comentó que presentó un amparo para pedir dos cosas: primero, a Telcel que no dé información de su número telefónico porque es información privada; y a la Fiscalía capitalina que explique el motivo por el que la está investigando, pues no se le ha notificado sobre alguna carpeta abierta en su contra por algún tipo de delito.

“Le exijo que deje de hacer uso de su cargo público para dedicarse a la persecución de servidores públicos que nos dedicamos a trabajar. Yo llevo muchos años de servicio público, de una carrera limpia [...] Señora fiscal carnal, deje de hacer uso faccioso de su cargo, por eso no a su reelección, dedíquese a procurar justicia, no a perseguir a la oposición a quienes no estamos de acuerdo con el gobierno de Morena, haga su chamba”, le dijo la mandataria.