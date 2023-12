Xóchitl Gálvez se pronunció ante solicitud de destitución del magistrado Reyes Rodríguez

Reyes Rodríguez Mondragón pidió tiempo para decidir si abandona o no, el cargo de magistrado presidente del TFJA. Foto: Instagram/@reyesrdzm

Tras petición de renuncia al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, durante sesión pública celebrada el jueves 7 de novimebre.

La precandidata del Frente Amplio por México reaccionó ante la presunta rebelión en el Tribunal Electoral, así como varios analistas y periodistas; quienes indicaron que se tratarí algo premeditado por parte de la autollamada “Cuarta Transformación” (4T).

Los magistrados. Mónica Soto, Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña solicitaron la remoción del presidente Reyes Rodríguez Mondragón. Denunciaron algubnos puntos como “falta de confianza” e inconformidad con la forma en la que el presidente tomó decisiones, tanto administrativas como jurisdiccionales.

En ese sentido, Reyes Rodríguez solicitó tiempo hasta el próximo 11 de diciembre para tomar una decisión al respecto, es decir, si se queda o se retira tal y como lo pidieron. “No accedí a dicha petición toda vez que no encontraba un justificación que a mi me convenciera de presentar esa renuncia al momento”, aseguró.

(Foto: X/FdelaMataPizana)

“Cambios repentinos abonan a la incertidumbre y afectan las percepciones en torno a la capacidad institucional para garantizar la transmisión pacífica del poder público como lo ha venido haciendo este Tribunal Electoral estas tres décadas”

Por medio de su cuenta de X (antes twitter), la panista Gálvez Ruiz se lanzó contra el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y señaló una presunta utilización de recursos públicos “para apoyar a su candidata”.

“La democracia necesita certidumbre en sus reglas e instituciones. La solicitud de remover al Presidente del @TEPJF_informa añade incertidumbre a un proceso electoral manchado desde ya por la intervención del Ejecutivo y el uso de recursos públicos para apoyar a su candidata”

La precandidata del Frente Amplio por México arremetió contra el presidente AMLO. (@XochitlGalvez)

De igual manera dirigió un llamado a las instituciones que de acuerdo a Xóchitl, “velan por la democracia por encima de cualquier interés personal o de grupo”.

El mismo 7 de diciembre la abanderada del Frente y Corazón por México visitó Manzanillo, Colima. Y durante un encuentro con sus simpatizantes les agradeció por su recibimiento y se dijo encantada con el puerto.