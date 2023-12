Ella era Alma Rosa, la policía de la PBI víctima de feminicidio en Milpa Alta

Feminicidios en CDMX

Los pantalones deportivos rosas y sus tenis negro con blanco escapaban de la manta con que las autoridades cubrieron el cuerpo de Alma Rosa, una oficial de la Policía Bancaria Industrial (PBI) víctima de feminicidio que fue hallada a un costado de la carretera Xochimilco-Oaxtepec, en la alcaldía Milpa Alta.

La joven de 35 años con lesiones en el rostro y cuello - presuntamente con un cuchillo- estaba boca abajo en una zona de matorrales de la colonia San Lorenzo Tlacoyucan y debido a sus características físicas se le relacionó con una agente de la PBI reportada como desaparecida.

Servicios periciales y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México acudieron al levantamiento del cuerpo hallado durante la mañana del miércoles e iniciaron una carpeta de investigación para identificar al o los responsables, siendo su expareja sentimental uno de los principales sospechosos.

Sin ahondar en el tema, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, informó que ya había avances en la investigación y que están en busca del principal sospechoso, aunque no reveló el nombre de éste y tampoco si ya lo tienen ubicado.

Familiares y colectivas feministas marcharon en la CDMX para exigir justicia por Ariadna Fernanda. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

Feminicidios en la CDMX

De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de enero a octubre de 2023 suman 694 carpetas de investigación abiertas por el delito de feminicidio en el país, de ellas 46 se aperturaron en la Ciudad de México.

Por encima de la capital del país sólo están dos entidades en materia de feminicidios, Nuevo León (59) y Estado de México (80); por debajo, Veracruz (41), Chihuahua y Morelos (38).

Además de las altas cifras en materia de feminicidios, colectivos y organizaciones no gubernamentales condenaron que las autoridades no atiendan la violencia contra las mujeres desde sus orígenes y que, incluso cuando denuncian a sus agresores, no son escuchadas.

Pues según información del área de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la FGJ local, entre 2022 y 2023 al menos 10 mujeres denunciaron ante las autoridades sobre la violencia ejercida en su contra, a pesar de ello fueron asesinadas.

Según las versiones, Elsa Celeste cortó su relación con Carlos "N", pero éste se negó a romper. (Facebook Alerta Ixtahuaca y X @c4jimenez)

Más de 100 feminicidios en la CDMX

En menos de dos años se contabilizan al menos 118 feminicidios en la Ciudad de México, siendo los casos más recientes el de Elsa Celeste, golpeada y asfixiada por su exnovio, y el de la oficial de la PBI, Alma Rosa.

Elsa Celeste vivía en la alcaldía Iztapalapa, tenía 28 años y había mantenido una relación sentimental con su presunto feminicida, Carlos “N”, quien el pasado 4 de diciembre la asesinó en un domicilio de la colonia El Molino al oriente de la Ciudad de México.

Ambos trabajaban en la zona de Polanco, ella como guardia de seguridad, él como valet parking; fue ahí donde se conocieron e iniciaron hace siete meses una relación sentimental, misma que según los conocidos de Elsa Celeste cambio su vida por la violencia que Carlos “N” ejercía sobre ella.

El feminicidio de Elsa Celeste -según las primeras averiguaciones- se habría dado por su decisión de terminar la relación con Carlos quien le rogaba que siguieran juntos hasta que el pasado lunes llegó ebrio a su casa golpeó a la víctima y madre de una niña de 12 años y la asfixio hasta arrancarle la vida.

Mientras el cuerpo de Elsa Celeste era velado por sus familiares, colectivos feministas lanzaron el #JusticiaParaCeleste y las autoridades capitalinas implementaron un operativo para capturar a Carlos “N”, el presunto feminicida de una de las más de 40 mujeres asesinadas en lo que va del año en la capital del país. Aún está prófugo de la justicia.