AMLO pide a su sucesor mejorar pensión y Afore de los trabajadores: “Debe atenderse más”

López Obrador pidió que su sucesor resuelva el aumento de la pensión a trabajadores del Estado Credito Cuartoscuro

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno tuvo diversos avances en la mejora de pensiones y pago de Afore a los trabajadores en México; sin embargo, reconoció que aún falta trabajar en el tema, por lo que le pidió a su sucesor continuar los trabajos para garantizar un retiro digno.

Te puede interesar: ¿Habrá Mañanera en sábado y domingo? Esto respondió AMLO

En su conferencia mañanera de hoy, el mandatario explicó que su gobierno avanzó en dar una mayor participación al sector privado, para que el trabajador reciba más dinero en su jubilación, así como en establecer límites en el margen de cobro de intermediación de las afores, ya que México era el país con las cuotas más altas.

“Es algo que debe atenderse más, nosotros avanzamos, pero falta. Avanzamos en que el sector privado ya tiene una participación mayor, para que al momento de su jubilación el trabajador reciba más y avanzamos también limitando los márgenes de cobro de intermediación en las afores, eran muy altos para el manejo del dinero en las pensiones, México tenía las cuotas más altas en América Latina y se redujo para que pagaran menos los ahorradores y pensionados, pero es lo único que hemos podido hacer”, dijo en Palacio Nacional.

Te puede interesar: AMLO defiende a Alfredo Jalife tras ser detenido por difamación contra Tatiana Clouthier; revela que ya fue liberado

López Obrador criticó las reformas impulsadas en la materia por los expresidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, al considerarlas nocivas, pues destacó que a pesar de que los trabajadores continúan aportando recibirán solo el 70% de su salario cuando se retiren y afirmó que con esta suma “no les va a alcanzar”.

“Las dos reformas fueron nocivas, la que hizo Zedillo en general para los trabajadores, la privatización; y la que hizo Calderón para los trabajadores al servicio del estado, las dos, porque en la de Zedillo para los trabajadores, al momento de la jubilación a pesar de lo que están aportando actualmente, que ya la participación de los empresarios es mayor, aunque se va a ver reflejado en mediano plazo aun así van a estar en el 70%, de su sueldo de cuando se retiran, iban a recibir como el 50% como la mitad, entonces eso falta todavía resolverlo.

Te puede interesar: La Mañanera de AMLO hoy 7 de diciembre | “Alfredo Jalife, seguridad en Tamaulipas y el ministro Javier Laynez”, entre lo destacado

Por ello, dijo que confía en que “el gobierno próximo resuelva esto”, tomando en cuenta los dos casos; no obstante, señaló que en lo que queda de su administración se procurará que las autoridades correspondientes actúen con justicia.

“En el caso del ISSSTE, la reforma de Calderón, lo mismo, es necesario atenderlo, ahí todavía va a llevar tiempo pero va a llegar el momento en que lleguen las jubilaciones y no les va alcanzar.

“Y en el tiempo que nos quede a nosotros, que procuremos que nos siga actuando con justicia, que se proteja el ahorro, que no haya abusos, que no se cobre más en el manejo en mayores porcentajes, yo tenía pensado pero todo es cuestión también de tiempo, pero lo digo porque a lo mejor quien me sustituye, si lo decide”, puntualizó.