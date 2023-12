¿Qué opina AMLO sobre Mario Delgado y Claudia Sheinbaum al frente de Morena?

AMLO reveló qué opina sobre Mario Delgado y Sheinbaum. (Foto: Twitter/@mario_delgado)

El presidente Andrés Manuel López Obrador últimamente ha limitado sus opiniones sobre temas relacionados a las elecciones del 2024, debido a que como titular del Ejecutivo tiene prohibido influir en la decisión de la ciudadanía, además de que desde hace varios meses el Instituto Nacional Electoral (INE) le pidió colocar un mensaje antes de comenzar la transmisión de su conferencia mañanera que recuerde los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad que rigen el actuar de todos los servidores públicos.

Sin embargo, el mandatario continúa siendo cuestionado sobre diversos temas electorales y La Mañanera de hoy no fue la excepción, pues le preguntaron su opinión del trabajo que ha realizado Claudia Sheinbaum, precandidata presidencial de Morena y coordinadora de los Comités de la Defensa del Movimiento de Transformación; y Mario Delgado, dirigente del mismo partido.

Contrario a lo que regularmente ocurre, López Obrador se negó a dar una opinión clara sobre Sheinbaum, al afirmar que ya evita posicionarse entorno a esos temas, pues ya le entregó el bastón de mando a la también exjefa de Gobierno, además de que considera que no sería objetivo.

“No opino de eso, ya no. Ya le dije que yo ya entregué el bastón y ya no quiero seguir hablando de quien conduce el movimiento porque no soy objetivo”, respondió.

Posteriormente, también se negó a opinar sobre Mario Delgado e incluso afirmó que no hablaría sobre el tema, para evitar que lo critiquen.

Asimismo, insistió en que su posicionamiento no sería objetivo, ya que le tiene cariño a Claudia Sheinbaum; no obstante, en segundos cambió su afirmación a “la coordinadora de maestros”.

-¿Considera que ha sido buena su gestión al frente de Morena? ¿De Mario Delgado?

“No me quiero meter en eso, ya no quiero hablar, no quiero que utilicen como pretexto el que estoy yo aquí apoyando, además no soy objetivo, quiero mucho a la coordinadora, a la coordinadora de maestros”, concluyó entre risas.