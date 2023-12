Patricia Mercado rechaza sustituir a Samuel García: ¿Quiénes son los posibles aspirantes?

La senadora milita en Movimiento Ciudadano desde 2009, cuando el partido se llamaba Convergencia. Foto: Facebook/Patricia Mercado

Patricia Mercado Castro, senadora por Movimiento Ciudadano, confirmó a través de un mensaje publicado en X, antes Twitter, que sus aspiraciones políticas no están vinculadas con competir -de nueva cuenta- por la presidencia de la República.

La decisión de la senadora llega después de que Samuel García Sepúlveda decidiera “bajarse” de la contienda, debido a que no estuvo de acuerdo con la decisión del Congreso sobre quién sería el gobernador interino. Después de esta noticia, comenzaron a circular supuestos en donde señalaban a Mercado Castro, Jorge Álvarez Máynez y Dante Delgado como los posibles precandidatos.

“Es mi deber comunicarles que mantengo la decisión que tomé desde hace meses: mi ruta es hacia el Congreso de la Unión. He dado buenas cuentas como legisladora y puedo dar mucho más ahí, siempre en esfuerzos colectivos junto a sociedad civil y academia”, escribió en su perfil de X Patricia Mercado.

La diputada de Movimiento Ciudadano informó que no tiene intereses en ser parte de la contienda presidencial Crédito: X @Pat_MercadoC

¿Qué han dicho Jorge Álvarez y Dante Delgado sobre ser precandidatos presidenciales?

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, dijo sobre la posibilidad de que fuera él el candidato presidencial, rumbo a las elecciones del 2024.

En entrevista con Adela Micha, el dirigente de MC dijo que él tiene derecho a ser precandidato y que, como otros militantes del partido, no se había bajado de la posibilidad de que fuera él el abanderado del movimiento. Sin embargo, esa no era su primera opción, pues prefería buscar que su organización ganara las elecciones, ya que consideraba que si él fuera el candidato, el partido político quedaría como una segunda fuerza y no podría ganar las elecciones.

Pero a menos de que las condiciones fueran otras y lo obligarán él se registraría como candidato de MC. Aunque en eventos recientes no ha confirmado nada sobre esta versión, en su lugar señaló que sería hasta el 20 de enero del 2024 cuando hagan la presentación de su candidato.

“¿No vas? ¿Hay convocatoria a la que tu no te vas a inscribir?”, cuestionó Adela Micha. “Claro, salvo que los acontecimientos me obligarán”, respondió. “¿Cuáles serían?”, preguntó la periodista. “Lo que están provocando las personas de fuera”, puntualizó.

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, dijo que en caso de que los acontecimientos lo obligarán él sería el abanderado del movimiento naranja ¿Ahora sin Samuel García tomará el liderazgo para las próximas elecciones de 2024? Crédito: @AdelaMichaOf / YouTube

Por otro lado, Jorge Álvarez Máynez, quien fuera el coordinador de precampaña de Samuel García, se ha mantenido haciendo reuniones que simpatizantes y militantes al igual de hacer publicaciones a favor de Movimiento Ciudadano. Aunque tampoco está definido si será el abanderado y si seguirá participando en eventos de precampaña.