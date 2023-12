“No tengo ningún mérito”: así defendió Omar Fayad su postulación como embajador de México en Noruega

El exgobernador de Hidalgo compareció en el Senado tras su postulación como embajador de México en Noruega (X/@omarfayad)

El exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, acudió al Senado de la República para comparecer ante las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores Europa tras su postulación como embajador de México en el Reino de Noruega.

Durante su explicación del porqué cumpliría con las características necesarias para asumir el cargo diplomático, el exmilitante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) reconoció que no cuenta con los méritos necesarios, situación que necesitó explicar debido a que se trataba de un “tema mediático”.

Sin embargo, agradeció a las personas que sí le han visto algunas cualidades para asumir una nueva misión. Pese a lo anterior, sí destacó que cuenta con experiencia política, misma donde ha podido acercarse a los temas internacionales.

“Quiero decirles que, la verdad, la verdad, la verdad, yo no me considero que tengo ningún mérito para ser embajador, ninguno. Gracias a quien los ha visto y a quien me los vea, en lo personal creo que tengo experiencia porque he trabajado muchos años”, refirió.

El exgobernador de Hidalgo destacó su experiencia en la administración pública (Canal del Congreso)

Aunado a lo anterior, el exmandatario local recordó que durante décadas los Presidentes de la República “han tenido la cortesía política” de colocar a personajes políticos frente a representaciones del país en el mundo, no sólo a personas con carrera consular, mismos que han destacado con buenos trabajos al frente de las áreas diplomáticas.

“A lo largo de muchos años, se ha elegido a personajes políticos que tengan experiencia política de alto nivel para representar al país. (...) ahora se puso de moda por los escándalos políticos que todo mundo conocemos, en donde nosotros mismos participamos, es más un tema de postura y de dicho”, continuó.

El expriista reconoció que él va a demostrar si sirvió o no para el cargo cuando regrese a México, es decir, cuando finalice su misión en la nación europea: “Yo les voy a demostrar si sí serví hasta que regrese, no ahorita. Ahorita un poco van a votar la expectativa... a ver qué tal sale este individuo”.

Omar Fayad recordó su carrera en la administración pública (Senado de la República)

Tras la comparecencia, los integrantes de las comisiones unidas votaron y ratificaron la postulación del exgobernador con 17 votos a favor —provenientes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y aliados— y uno a favor —del Partido Revolucionario Institucional (PRI)—.

Ahora el tema pasará al pleno de la Cámara Alta; sin embargo, Fayad Meneses indicó a los legisladores que “invitados ya están” para visitar Noruega, si es que es aprobada su postulación.

AMLO propuso a Omar Fayad para ser embajador

Omar Fayad fue postulado por AMLO como embajador (Senado de la República)

Fue el pasado 8 de noviembre cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) postuló al exgobernador como embajador en el Reino de Noruega. La información se dio a conocer a través de un comunicado que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) remitió a la Secretaría de Gobernación (Segob).

“(...) se haga entrega a la Mesa Directiva del Senado de la República el nombramiento diplomático que el titular del Poder Ejecutivo Federal, en el uso de sus facultades ha hecho del ciudadano: Omar Fayad Meneses, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de Noruega”, se pudo leer en el documento con fecha del 7 de noviembre.

Esta noticia ocurrió cinco meses después de que Fayad Meneses renunció a su militancia del PRI, tras 40 años de afiliación, tras denunciar presuntas irregularidades en la Dirigencia Nacional a cargo de Alejandro Alito Moreno Cárdenas; sin embargo, los integrantes del tricolor lo acusaron de presuntamente entregar la entidad que gobernó a Morena durante los comicios del 2022.

Pese a estos señalamientos, aunado a la renuncia a la militancia de toda la bancada del Revolucionario Institucional en el Congreso de Hidalgo, el político anunció su integración al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).