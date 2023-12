¿Cuántos días de aguinaldo le daban a un telefonista en los años 80? | VIDEO

Antiguas entrevistas recuperan datos sorprendentes de esta prestación (Televisa)

En México, diciembre no sólo conlleva las celebraciones navideñas, sino que los asalariados también reciben su aguinaldo, pero, ¿te has preguntado cuántos días le daban a las personas que trabajaban en los años 80? aquí te decimos cuánto recibía un telefonista.

Cabe recordar que el aguinaldo surgió como una prestación en la Ley Federal del Trabajo en 1970, en forma obligatoria. Con anterioridad, algunos patrones voluntariamente daban cierta cantidad de dinero a sus trabajadores en el mes de diciembre con motivo de la navidad.

Los trabajadores tienen derecho a esta prestación que debe pagarse antes del día veinte de diciembre y es equivalente a mínimo quince días de salario.

Cuánto le daban de aguinaldo a un telefonista en los 80

En la década de los 80, varios eran los reporteros de Televisa que salían a las calles para preguntarle a la gente sobre su cotidianidad. Así, como una especie de archivo histórico hay algunas entrevistas de 1982 dónde personas de la época platicaban sobre su aguinaldo.

Durante uno de estos clips se escucha a un hombre que aseguraba ser telefonista. Al ser cuestionado respecto a cuántas semanas le daban de aguinaldo él respondió que recibía más de un mes.

“Sí, ya lo recibí. Me dieron 40 días de aguinaldo”, puntualizó.

De igual manera, el hombre dio su opinión sobre aquellos trabajadores que no recibían esta prestación a fin de año y explicó por qué creía que esto sucedía.

“Los patrones no acatan La Ley Federal del Trabajo, es un derecho, la Ley Federal del Trabajo lo estipula. Aquellos que no tienen sindicato puede ser a los que no les dan”, señaló.

¿Quiénes tienen derecho al aguinaldo?

El aguinaldo les corresponde a todos los trabajadores, de base, de confianza, de planta, sindicalizados, por obra o tiempo determinado, eventuales, comisionistas, agentes de comercio, de seguro, vendedores y otros semejantes que se rijan por la Ley Federal del Trabajo.

Es importante recordar que la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), brinda asesoría y representación en caso de incumplimiento del patrón con el pago del aguinaldo.