Qué relación tiene Carlos Slim con el freno a la reducción de la jornada laboral en México

El presidente reaccionó a la discusión de la jornada laboral en el Senado

La Cámara de Diputados estaba lista para votar la reforma para la reducción de la jornada laboral luego de llevar a cabo un Parlamento Abierto en el que participaron especialistas y representantes del sector privado, sin embargo, este martes 5 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Congreso frenar la votación y abrir nuevamente el debate.

“Todavía no termina el periodo legislativo, hay tiempo, no es una cosa de resolverse el 12. Hasta propondría, respetuosamente, que no se convierta el 12 en una fecha fatal, es decir, definitiva, que se dé tiempo”, dijo esta mañana en su conferencia mañanera.

De acuerdo con el mandatario federal, es necesario escuchar a los empresarios antes de llevar a cabo esta trascendental reforma en materia laboral, y reveló que el propio Carlos Slim Helú pidió tomar en cuenta otros puntos de vista antes de reducir la jornada de 48 a 40 horas semanales.

“Yo también constaté que Carlos Slim se opone; no por —entiendo— por no estar a favor de los trabajadores, sino porque él está sosteniendo que lo que se hace falta es más trabajo y que si el trabajador puede dedicar más tiempo al trabajo y que se le pague lo mismo o más porque sería extra, que eso se debe de considerar, que se debe de permitir, que el país requiere de más trabajo. Ese es un punto de vista”, dijo el presidente de la República.

López Obrador dijo que la discusión de la iniciativa se podría aplazar

El empresario más rico del país, quien en España promueve que los empleados tengan jornadas de menos días, opinó que en México la fórmula debe ser que las personas trabajen más horas y no sólo 40 horas semanales.

“Yo creo que es mejor que las personas trabajen 48 horas y ganen más, a que trabajen 40 horas y ganen menos. Eso es muy importante para la población: tener mejor ingreso para el mayor poder adquisitivo”, dijo el magnate mexicano durante la inauguración del Aeropuerto Internacional de Tulum.

Durante todo el mes de noviembre, en la Cámara de Diputados se llevó a cabo un ejercicio de Parlamento Abierto en el que representantes del sector empresarial, especialistas, sindicatos y legisladores hablaron sobre los alcances de esta iniciativa.

Terminado el Parlamento Abierto, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados envió a la Comisión de Puntos Constitucionales las conclusiones y recomendaciones de estos foros para integrarlas al dictamen.

Las distintas fracciones parlamentarias acordaron discutir y votar esta iniciativa antes de terminar el periodo ordinario de sesiones, aunque aclararon que la implementación de la reforma sería de forma gradual para permitirle a las pequeñas y medianas empresas adaptarse a las nuevas normas.

Las empresas del mexicano han tenido contratos con el gobierno federal actual Crédito: Cuartoscuro

Cuando la Cámara de Diputados ya se disponía para aprobar la reforma constitucional para que los trabajadores mexicanos tengan garantizados dos días semanales de descanso, el presidente López Obrador les pidió frenar un poco y retomar el debate, en el que, además, se analice el modelo que se aplica en otras naciones.

“Y que incluso, se invite a todos y se revise qué pasa en otros países, o sea, qué está sucediendo no solo en Estados Unidos, que es por hora, sino en otras partes donde es una jornada completa, de cuánto tiempo es la jornada, y que se escuche más, que se den razones. No le hace que no se resuelva el 12 (de diciembre).

En caso de que Morena decida hacer caso al presidente, la discusión sobre la reforma podría alargarse durante el 2024.

El político tabasqueño recordó que al inicio de su administración se impulsó otra reforma para acabar con las malas prácticas del outsourcing y se logró establecer acuerdos con los empresarios.

“Cuando quitamos lo del outsourcing no había acuerdo y lo que se convino fue dar un plazo para debatirlo más, y al final los empresarios aceptaron. Pero hubo tiempo porque, sí, los legisladores son representantes populares y pueden ellos, es su facultad modificar las leyes, pero en estos temas ¿por qué no consultar y escuchar a todos?”, señaló el mandatario federal.