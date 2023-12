Mujer renuncia por WhatsApp en su primer día de trabajo y arremete contra la empresa: “Merecemos algo digno”

mujer renuncia por whatsapp (Captura de pantalla/Tiktok moonldays)

Buscar empleo puede llegar a ser una tarea titánica y una joven estalló en redes sociales al denunciar que decidió renunciar vía WhatsApp durante su primer día de trabajo debido a que se percató de las condiciones laborales que le esperaban si permanecía ahí.

Te puede interesar: Dani Flow exhibe a Berth en sus redes sociales tras polémicas disculpas | VIDEO

Fue la usuaria en TikTok identificada como Gaby (@moonldays) quien compartió desde sus redes toda su experiencia y el porqué decidió tomar esa decisión tan radical.

Por qué renunció por WhatsApp

La mujer contó que ella es creadora de contenido y estaba en búsqueda de empleo, por lo que, cuando uno de sus amigos le pasó una vacante, no dudó en aplicar.

Te puede interesar: Limpiaparabrisas se vuelve viral tras aceptar pagos con tarjeta; advierten peligro por pagar así | VIDEO

Tras mandar su CV, le solicitaron asistir a una entrevista al día siguiente, a lo que ella aceptó. Ahí le ofrecieron un salario de 15 mil pesos con un horario de 8 de la mañana a 7 de la noche de lunes a sábado, con la promesa de descanso en domingo y otro día entre semana.

21/01/2022 FILED - 21 January 2022, Berlin: The icon of the app Whatsapp is seen on the screen of a smartphone. Photo: Fabian Sommer/dpa POLITICA INTERNACIONAL Fabian Sommer/dpa

En un inicio la joven señaló que no estaba conforme con el salario, pues tendría que crear alrededor de 150 videos al mes para cinco cuentas en total. Ante esto, la empresa accedió a darle 17 mil pesos y le redujo el horario.

Te puede interesar: Mujer huye de establecimiento sin pagar su manicure porque le dio ‘asco’ una canción de Yeri Mua: “Una falta de respeto”

“Entonces hoy me levanté 7 de la mañana, me metí a bañar, me arreglé, alisté mi mochilita, así de que toda godín hermosa y estando ahí empecé a crear la estrategia de dos cuentas de las 5 que iba a llevar. Y ahí me dio un golpe de realidad donde dije: ‘¿Qué estoy haciendo y por qué acepté esto?’”, contó.

La joven ahondó en que le parecía injusta la retribución salarial que iba a percibir, teniendo en cuenta la gran cantidad de trabajo a la que se vería sometida. Fue por eso que decidió poner un punto final.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

“Aunque me dolió en el ego, tuve que decir hoy que no salí a la a la hora que me dijeron, ¿6 de la tarde eh? Y en ese momento no pude ver a la dueña, pero pues lo hice por WhatsApp, medio informal”, señaló.

Tiktoker manda advertencia a las empresas

Tras exponer su caso, la creadora de contenido lanzó un mensaje a las empresas que lanzan vacantes y destacó la importancia de que los puestos cuenten con salario y horario dignos.

“Entonces si tú eres un dueño de negocio con estos salarios y horarios abusivos, sé más consciente de cuánto dinero estás ganando y por qué le estás pagando eso a tus empleados, ¿independientemente del puesto? Porque todos merecemos algo que sea digno de trabajo en horarios y en honorarios”, detalló.