Laura Zapata explota por ser comparada con Wendy Guevara y le llueven insultos

Luego de ganar La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara ha cosechado más de un éxito. Su paso por el reality show la convirtió en un fenómeno mediático que ya venía cocinándose desde que se volvió viral hace años junto a su mejor amiga Paola Suárez gracias al popular video de Las Perdidas.

La influencer originaria de Guanajuato se ha convertido en un importante eje representación para la comunidad trans y un ícono de la comunidad LGBT. Pero no todo el mundo siente simpatía por la integrante del Team Infierno. Varias celebridades han destapado que la ganadora de los 4 millones de pesos no es de su agrado.

Por ejemplo, Kenya Cuevas, activista por los derechos de las personas trans, arremetió hace unos días en contra de la integrante de Las Perdidas, y declaró en un podcast: “Ella no es activista, tuvo un golpe de suerte de fama que la colocó ahí, y pues eso, es una influencer con un golpe de fama y que esperemos que perdure. Pero ella no representa a las mujeres trans, no es la realidad de todas las mujeres trans”.

Esta vez fue el turno de Laura Zapata, quien dejó entrever que no le cae muy bien Wendy Guevara. Hace unos meses, la villana de las telenovelas entró en controversia pues calificó de vulgar al reality show y a los participantes, especialmente Wendy, Poncho, Sergio Mayer y de más integrantes del Team Infierno, esto después de que viralizara el reto que cumplieron al arrojarse desnudos a la alberca de la casa.

Laura Zapata se ha caracterizado los últimos años por sus incendiarias opiniones que no duda en publicar en sus redes sociales, especialmente en X, antes Twitter. Estos puntos de vista le han traído varias enemistades. Por otro lado, la hermana de Thalía ha entrado en más de una controversia con otras figuras públicas.

A Laura Zapata no le gusta que la comparen con Wendy Guevara

En una transmisión en vivo desde las redes sociales de Laura Zapata, un internauta escribió un comentario que al parecer no le gusto nada a la actriz. Ante esta situación, decidió contestar entre risas y lanzó una incendiaria opinión al respecto. También, no dejó pasar la oportunidad para insultar al usuario de redes sociales.

“Sí, idiota, no tienes idea, vete a dormir, hoy no quiero pelear, y menos con tontos que no saben distinguir a una dama de... otra persona”, arremetió.

Ante esta situación, Laura Zapata recibió una buena cantidad de insultos y contrargumentos, especialmente cuando el pedazo de la transmisión se publicó en TikTok.

“¿Y que les hizo Wendy para que la confundan con esta señora?”, “Una dama no tiene el vocabulario que tiene usted, señora, una dama sabe lo que es sin necesidad de molestarse”, “De hecho es más bonita Wendy”, “Wendy ni le dijo nada y ya la embarra”, “No sé si estaban ofendiendo a Wendy o a Laura, pero ella debió tomarlo a bien y aprovechar el comentario”, fueron algunos de los mensajes escritos por los internautas.

Y es que el cariño de la audiencia hacia Wendy Guevara es absoluto. Su triunfo en La Casa de los Famosos México fue un suceso en la televisión mexicana que hacía años que no se veía. Fue tanto así, que miles de personas salieron a festejar la corona de la influencer y hasta se dieron cita en el Ángel de la Independencia, como si de un partido de futbol se tratara.

Wendy Guevara, quien pasó de ser una completa desconocida y de vivir en una situación precaria debido a los bajos recursos y a la transfobia a convertirse en un ícono de la televisión, ha marcado la diferencia en cuanto a representación LGBT en los medios de comunicación.