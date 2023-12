Claudio X. González celebra que Samuel García no irá a la presidencia: “le escupió en la cara a los neoloneses”

Claudio X. González considera que lo mejor que le pudo pasar a la contienda presidencial fue que Samuel García quedara fuera. Foto: (CUARTOSCURO)

Las opiniones sobre la suspensión de la candidatura de Samuel García para las elecciones en México del próximo 2024 continúan y no son para nada positivas. Así lo dejó en claro el empresario Claudio X. González quien no dudó en mostrar su apoyo a la Suprema Corte por haber decidido no otorgarle licencia.

Desde su cuenta de Twitter, ahora X, González indicó que el aspirante de Movimiento Ciudadano cometió varios actos que le faltan el respeto a todos los regios que votaron porque él pudiera permanecer en el cargo durante 6 años.

Asimismo, destacó que más allá de querer acceder a lo más alto del poder en México, utilizó su proyección hacia los mexicanos para atacar a la panista Xóchitl Gálvez con el único objetivo de dividir el voto para el 2024.

La función principal de Samuel García, según el empresario, era dividir a los mexicanos para perjudicar a la panista Xóchitl Gálvez. Foto: Cuartoscuro

Además de quejarse por la designación de un gobernador emergente diferente a su partido político tras su petición de separarse del cargo e insistir en que se eligiera a la persona que él sugería pese a que no tiene las facultades para hacerlo.

“No olvidemos lo que acaba de ocurrir en Nuevo León. Samuel García rompió su palabra, le escupió en la cara a los neoloneses y dejó la gobernatura para contender por la presidencia. En campaña le hizo el juego sucio al oficialismo, atacando a Xóchitl Gálvez para dividir el voto opositor.

Luego buscó romper el orden constitucional local para cubrirse la espalda al imponer un gobernador a modo. La Suprema Corte lo paró en seco. Temeroso de que sus tropelías y corruptelas fueran expuestas por el gobernador sustituto -y de nuevo faltando a su palabra- reculó.

Ahora dice querer gobernar NL por seis años para cumplir la palabra dada a sus paisanos. Los dirigentes de MC solapan (y hasta aplauden) sus irresponsables actos y dichos. El colmo, buscan presentar como gesta histórica lo que es un acto de miseria política. ¡Tantita vergüenza! Lo que presenciamos es OTRO episodio de populismo puro y duro. Repito, Samuel García es OTRO peligro para México. No lo olvidemos”, escribió.

Considera que es un total peligro para todo México dejar que una persona como Samuel García tenga la oportunidad de contender por la presidencia. Foto: TW Claudio X. González

¿Qué sucedió con Samuel García Sepúlveda?

Luego de que la Suprema Corte de Justicia y el Congreso de Nuevo León se negaran a que Javier Navarro, secretario de Gobernación actual, asumiera el rol de gobernador emergente, el emecista decidió retomar sus actividades como mandatario estatal.

No obstante, parece que no tiene total conocimiento de lo que podría suceder si es que continúa ejerciendo actividades que no le corresponden pues incluso podría terminar en la cárcel si no acata las indicaciones de las autoridades.

Y es que varios expertos en derecho aseguran que la licencia de 6 meses que pidió Samuel García continúa vigente y, aunque no esté de acuerdo, el gobernador actual es Luis Enrique Orozco quien previamente fue designado por el propio Congreso.

Congreso de Nuevo León elige a un gobernador interino

Hasta el momento, García Sepúlveda no ha obtenido la autorización para volver a asumir su cargo, por lo que de realizar actos correspondientes al puesto que abandonó podría ser acusado de ejercicio ilícito del servicio público con lo que alcanzaría una pena de entre 1 y 7 años de cárcel.

Incluso, puede haber una acusación por usurpación de funciones públicas con las que utiliza dinero del erario público y que también serían motivo para iniciar un proceso jurídico.