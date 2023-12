Mara Lezama compartió video con AMLO y en redes aseguran que él la “ignoró”

En redes sociales usuarios aseguraron que AMLO ignoró a Mara Lezama (@MaraLezama)

Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, compartió un video junto al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante la inauguración del Aeropuerto Internacional de Tulum Felipe Carrillo Puerto, llevada a cabo este 1 de diciembre.

“¡Un momento histórico para México! Bienvenido a casa presidente, @lopezobrador_”, escribió la gobernadora como descripción al video publicado en su perfil de X, antes conocido como Twitter.

La grabación rápidamente llamó la atención de decenas de personas que aseguraron que el mandatario nacional ignoró a Lezama. Esto debido a que en los primeros segundos se puede ver que la gobernadora se acercó e intentó llamar su atención sin éxito.

Lezama acompaño a López Obrador en la inauguración de unas de sus mega obra insignia (Captura de pantalla: X/@MaraLezama)

En el video quedó registrado el momento en que la gobernadora tocó la espalda de López Obrador para captar su atención, pero no lo notó y siguió su camino junto a su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, sin mirar a Lezama.

Sin embargo, pudo tratarse de un gesto involuntario por parte del presidente, tal como hicieron notar usuarios de la red social que dieron argumentos para explicar su actitud.

La verdad sobre el “desaire” de AMLO a Mara Lezama

En la transmisión en vivo compartida por el Gobierno de México se muestra una versión extendida de lo sucedido, desde que López Obrador y Gutiérrez Müller entraron a la estancia, en donde la gobernadora los esperaba.

Es en esta grabación que es posible ver que cuando las puertas automáticas se abrieron dos integrantes de las Fuerzas Armadas de México entraron frente al presidente y su esposa. Una de las mujeres tapó a AMLO por unos segundos y cubrió su visión, por lo que él no notó el momento en que Lezama se acercó para saludarlo.

La grabación es de la inauguración del Aeropuerto Internacional de Tulum Crédito: YouTube/Gobierno de México

Después de ello la gobernadora saludó a Gutiérrez Müller, quien le sonrió y la tomó de la mano algunos segundos antes de seguir caminando.

Aún así, decenas de personas respondieron la publicación de la gobernadora y en sus comentarios le aseguraron que el político la ignoró, además de que la criticaron porque supuestamente hizo una reverencia.

“Qué manera de humillarte Gobernadora, hasta le hiciste reverencia, casi te le cuelgas, y el ni te peló”, “¿Y la dignidad, Mara?”, “¡Ni te peló!”, “Te ignoró de manera muy grosera, gobernadora” y “Gobernadora, ¿Por qué la ignora el Presidente? Lo bueno es que usted nunca perdió la sonrisa”, fueron algunos de las respuestas.

Conviene recordar que no es la primera vez que López Obrador es señalado de no tener buenos modales con personas cercanas a su administración. En octubre de 2022 cuando Tatiana Clouthier presentó su renuncia a la Secretaría de Economía, el presidente desató polémica debido a que rechazó su abrazo.

“Me voy con la mano tendida, la puerta de mi casa siempre abierta, y el corazón mío y de Yori siempre receptivo para ti y para Beatriz”, dijo Clouthier durante la conferencia de prensa matutina en la que confirmó su renuncia.

Luego se acercó y abrazar a López Obrador, quien no correspondió el gesto y siguió aplaudiendo. Más tarde declaró que su intención no fue ignorar a quien fuera parte de su gabinete.

“No me había dado cuenta de eso. Van a inventar todo. Ella da a conocer los motivos, la queremos mucho, la respetamos, lo que ya expresé. Nuestros adversarios no van a estar conformes con nada”, expuso el tabasqueño.

Pese a la explicación del presidente, el hecho intensificó los rumores de distanciamiento de Clouthier con la autodenominada Cuarta Transformación. No obstante, esta versión quedó desmentida cuando la exsecretaria de Economía se sumó al equipo de precampaña de Claudia Sheinbaum, precandidata única a la presidencia por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).