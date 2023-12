Analistas y políticos critican a Samuel García por volver al gobierno de Nuevo León: “Ser gobernador no es un juego”

Samuel García fue criticado en redes sociales. . EFE/Miguel Sierra

Luego de que se diera a conocer que Samuel García se bajaba de la contienda por la presidencia de México para continuar con el cargo de gobernador de Nuevo León, varias figuras políticas se pronunciaron y criticaron al emecista.

Por medio de un mensaje posteado en su cuenta de X, antes Twitter, García informó a los habitantes del estado de Nuevo León que ya había comunicado al gabinete que había reasumido legal y formalmente funciones, y los había convocado esta sábado, a primera hora, “para seguir construyendo el nuevo Nuevo León”.

El líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN) Marko Cortés, dijo, en un mensaje posteado en su cuenta de la red social X, que en su partido estaban indignados, pues se comprobaba la complicidad del los partidos Movimiento Ciudadano (MC) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por la ambición desmedida que, señaló, puso al borde de una crisis constitucional al estado de Nuevo León.

Acusó que Samuel García prefirió quedarse en el gobierno de Nuevo León, antes de que saliera a la luz pública la corrupción de su gobierno.

(X @MarkoCortes)

“En @AccionNacional estamos indignados por la comprobada complicidad de los partidos de morena-MC y por la ambición desmedida que puso al borde de una crisis constitucional a Nuevo León. Imaginémonos de qué tamaño fue su miedo, que prefirió quedarse para que no saliera a la luz pública toda la corrupción de su gobierno. Ser gobernador no es un juego, exigimos que ahora sí atienda inmediatamente los crecientes problemas de violencia, inseguridad, transporte público, agua potable y del estancamiento económico agravados por su caprichosa actuación. Nuestro reconocimiento al Congreso local y a la SCJN por hacer prevalecer el Estado de Derecho”, señaló el panista.

Por su parte, el periodista José Cárdenas aseguró que el partido Movimiento Ciudadano había quedado en ridículo por haber confiado la candidatura presidencial a un político indigno, además de señalar que daban vergüenza los “indignos políticos ambiciosos de poder” a los que no les importa la ciudadanía, y dijo que lo que sucedía era un autogolpe de Estado en Nuevo León.

“¿Cómo explicará Dante esta comedia? ¿Tú votarás por un partido político ladrón del Estado de Derecho? ¿Merecen Nuevo León y México semejante insulto?”, preguntó en una más de sus publicaciones, y preguntó cuál era el castigo que merecía Samuel García.

“Samuel García se convirtió en impresentable al burlarse de la Suprema Corte de Justicia. Atropelló el Estado de Derecho de manera impune. Merece ser llevado a juicio de procedencia , desaforado y refundido en una prisión”, expresó.

(X @rpascoep)

El periodista Sergio Sarmiento posteó, también en sus redes sociales, que Samuel García siempre había tenido claro que no ganaría la presidencia de México en 2024 y por eso había retirado su licencia, además de asegurar que su candidatura solamente buscaba debilitar a la oposición en las urnas.

El analista político Ricardo Pascoe Pierce se preguntó qué habrá hecho García durante su estancia como gobernador de Nuevo León y que debe ocultar, para hacer lo que hizo.

“¿Qué situación o hecho habrá realizado @samuel_garcias durante su breve estancia de dos años en la gubernatura de Nuevo León y que debe OCULTAR a toda costa, a tal grado que le ha valido hacer semejante ridículo a la vista de todo el país de pedir licencia al puesto, lanzarse a una campaña electoral para luego recular y regresar a la gubernatura con la cola entre las patas y que le ha costado su fugaz candidatura presidencial, y, de paso, exhibe y humilla públicamente a su partido MC, al líder de este, @DanteDelgado y al Presidente de la República? ¿Qué será?”, posteó.

El diputado de MC, Jorge Álvarez Máynez, por su parte, defendió a García y dijo que se había comprometido a dos cosas:

(X @JoseCardenas1)

“Samuel García se comprometió a dos cosas: 1. A garantizar la estabilidad política del estado. 2. A no permitir que el PRI y el PAN se adueñaran de un gobierno que no ganaron en las urnas. La lucha sigue. Y la vieja política no se saldrá con la suya”, posteó.