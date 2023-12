Dónde está el parque de atracciones de Hasbro City que causó furor por sus decoraciones navideñas

La navidad llegó a Hasbro City (IG/Hasbrocity)

Cada vez están más cerca las vacaciones decembrinas para los niños y niñas de México. Por tanto, si estás buscando algún plan divertido para llevar a los pequeños durante este periodo de descanso, a continuación te platicamos de Hasbro City, el cuál es un parque de atracciones temático que durante esta época cuenta con una ambientación muy navideña.

Si tus hijos o hijas son fans de personajes como El señor cara de papa, My little Pony, Transformers y mucho más, esta es una oportunidad que no puedes dejar pasar, pues aunque el sitio está dirigido a los menores, los adultos también se pueden subir a los juegos y vivir una experiencia divertida.

Todo sobre Hasbro City

El lugar resulta muy atractivo a la vista, ya que está ambientado como algunos de los juguetes más representativos de esta marca. Entre las atracciones que podrás encontrar están:

Carritos chocones de Power Rangers Zona de lanzamiento de GI Joe Barco pirata del señor cara de papa Área infantil de Play-Doh Go karts Monopoly the ride Zona arcade con juegos inspirados en Twister, Operando y más Juego mecánico de transformers Areneros Tonka Optimus Prime Tower

El lugar también cuenta con cuatro zonas de comida que son: Potato Head Deli, Clue: in the kitchen, Hungry Hungry Hippos y Pinkie Pie’s Goodies.

El pasado 30 de noviembre se llevó a cabo el encendido del árbol navideño, por lo que actualmente el parque también está lleno de iluminación de temporada.

Cuánto cuesta ir a Hasbro City

Se ofrecen diversos paquetes para este parque de atracciones y a continuación te decimos cuáles son:

Boleto básico a 149 pesos: incluye acceso al parque y a los espectáculos. Se dan 50 bonos en la tarjeta para utilizarlos en los juegos mecánicos, atracciones, máquinas de video y destreza.

Boleto regular a 349 pesos: incluye acceso al parque y a los espectáculos. Se dan 300 bonos en la tarjeta para utilizarlos en los juegos mecánicos, atracciones, máquinas de video y destreza.

Boleto Plus a 499 pesos: incluye acceso al parque y a los espectáculos. Se dan 600 bonos en la tarjeta para utilizarlos en los juegos mecánicos, atracciones, máquinas de video y destreza.

Cabe señalar que los bonos son relevantes, ya que cada juego al interior del parque necesita de una tarjeta la cual se recarga con créditos y de esta forma se puede ingresar a las atracciones. El costo de las atracciones va desde los 35 puntos y cada peso ingresado equivale a 1.

En cuanto a los alimentos, hay palomitas a 85 pesos las medianas y la cubeta a 210 pesos. Los refrescos están en 45 pesos. Conos de papas están en 129 pesos, mientras que la variedad de dulcería está en 35 pesos 100 gramos.

Dónde está Hasbro City y cómo llegar

Hasbro City está dentro del centro comercial Paseo Interlomas, ésta es la ubicación exacta: Privada retorno 7 Mz. 7 Lote 1-5 local 2N – 23 Col. Jesús del Monte C.P. 52764.

Las formas más sencillas de llegar son las siguientes: