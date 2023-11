Maryfer Centeno asegura que no fue venganza ventilar que Adela Micha no le paga al SAT

La grafóloga terminó su relación laboral con la periodista porque no la defendió tras una controversia con Niurka Credito:Cuartoscuro

Maryfer Centeno revivió una añeja polémica con Adela Micha en medio de las amenazas que la grafóloga recibió por analizar el caso de grooming de la influencer Paulina Florencia y su esposo Mauricio Cuevas.

Centeno, quien fue colaboradora de Adela Micha en La Saga, canal oficial de la periodista en YouTube, puso en duda que la presentadora incluso le pagara al SAT, al revelar que durante el tiempo que trabajaron juntas, Micha nunca le pagó.

Sus declaraciones tuvieron una respuesta de su antigua jefa en las redes sociales, dichos que la grafóloga no pasó por alto y respondió en el programa del periodista Gustavo Adolfo Infante.

Luego de su salida de La Saga, Maryfer Centeno continuó con un nuevo canal en YouTube y se volvió colaboradora de cabecera del programa Infante, donde analiza el lenguaje corporal de celebridades que se ven envueltas en polémicas.

Maryfer sobre Adela Micha: “Me sentía humillada”

En una reciente transmisión del canal de Gustavo Adolfo Infante, el periodista aprovechó la participación de Maryfer Centeno para cuestionarle por qué revivió su pleito con Adela Micha.

La separación laboral entre la grafóloga y la periodista se dio a principios de 2023, luego de que Maryfer Centeno protagonizó un pleito en vivo con Niurka y Adela Micha no la respaldó.

La falta de apoyo, respondió Centeno, fue la razón de su salida de La Saga. Incluso comparó su manera de vincularse con sus colaboradores con el estilo del periodista de Imagen Televisión, a quien definió como un jefe muy cercano:

“Cuando pasó lo de Niurka y Adela, tú saliste a defenderme. (A decir) esto estuvo mal. Tú estás acostumbrado a que, si yo tengo un problema, tú estás contigo porque soy parte de tu equipo”, indicó.

Infante, fue directo y le preguntó a Maryfer Centeno si ventilar posibles problemas de Adela Micha con el Servicio de Administración Tributaria fue su manera de vengarse por el trato que recibió de arte de ella.

La grafóloga aseguró que no era su intención y que su respuesta se dio solo porque los periodistas le preguntaron si Micha le pagó durante el tiempo que trabajaron juntas:

“Dentro de la conferencia me preguntan qué pasó con Adela Micha y si me pagó, y yo dije la verdad que no me pagó y que no había sido la más amable conmigo”.

Señala a Adela Micha de un falso feminismo

Sin embargo, la grafóloga no se limitó a sostener sus dichos, también acusó a la periodista de ser una falsa feminista: “Ella tuvo la cosa de subirme a Facebook y ponerme unos títulos terribles y yo comenté que eso no va con lo que ella tanto comenta, que es esta perspectiva de género. Poner títulos en su canal de Facebook sobre mí, muy despectivos, peyorativos, hirientes… Me sentí humillada, sumamente triste”, dijo.

Finalmente, indicó que aunque sus declaraciones incomodaron a Adela Micha, la periodista no ha podido probar lo contrario: “Ella nunca ha dicho que me pagó, no me desmintió”.