Mi Beca para Empezar 2023: ¿Cuándo se realizará el próximo pago de diciembre a estudiantes?

El programa del Bienestar Mi Beca para Empezar, un pilar fundamental para más de un millón de estudiantes en la Ciudad de México (CDMX), anunció la fecha exacta del próximo pago, así como el calendario completo de dispersiones para el ciclo escolar 2023-2024.

Este programa, exclusivo de la CDMX, beneficia a más de 1.2 millones de alumnos de Educación Básica en escuelas públicas y a estudiantes de Centros de Atención Múltiple (CAM). El aumento del 20 por ciento anunciado en mayo ha sido un gran respaldo para los beneficiarios, con 10 depósitos bancarios a lo largo del ciclo escolar.

¿Cuáles son los montos?

Los montos varían según el nivel educativo:

Niñas y niños de preescolar: 600 pesos.

Niñas, niños y adolescentes de primaria y secundaria: 650 pesos.

Personas inscritas en CAM: 600 pesos.

Calendario de dispersiones

El próximo pago, vital para los beneficiarios, está programado para el viernes 1 de diciembre, siendo parte de los depósitos mensuales que se realizan el primer día de cada mes. Las fechas restantes para el ciclo escolar son:

Lunes 1 de enero

Jueves 1 de febrero

Viernes 1 de marzo

Lunes 1 de abril

Miércoles 1 de mayo

Sábado 1 de junio

¡Aún puedes registrarte!

Si aún no has registrado a tus hijos en el programa del Bienestar Mi Beca para Empezar y resides en la CDMX, aún tienes la oportunidad de hacerlo hasta el domingo 31 de diciembre. No pierdas la oportunidad hacerlo en el portal Mi Beca para empezar, todavía están a tiempo para que disfruten de este apoyo educativo.

La fecha del próximo pago es crucial para muchos estudiantes de la CDMX. Este respaldo económico mensual es esencial para el desarrollo académico y personal de los beneficiarios del programa del Bienestar Mi Beca para Empezar, el cual reafirma el compromiso con la educación y el futuro de la juventud en la capital mexicana.