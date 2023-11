Desata indignación agresión a un perro por parte de un trabajador de limpia en Naucalpan | VIDEO

El video ha causado gran indignación. (Capturas de pantalla)

Gran indignación ha causado entre los internautas y defensores de los derechos animales una nueva agresión contra un perro en el municipio de Naucalpan, Estado de México, que fue captada en video y que ya circula rápidamente en redes sociales.

En el clip de apenas 23 segundos de duración se puede ver a unos trabajadores de limpia realizando sus labores por la mañana como normalmente acostumbran, sin embargo, en otra secuencia se ve a un recolector de basura, con una sudadera gris con capucha acercándose de forma sigilosa detrás de un puesto de periódicos, aún cerrado, en donde se ve a un perro que está dormido.

Es entonces que el sujeto toma una gran piedra y se la arroja al can, cayéndole en la cabeza, por lo que queda desconcertado. Al ver que éste no hace nada más y se queda sentado, el agresor le lanza otra piedra y luego decide acercarse a él e inmediatamente le suelta una patada al hocico que lo hace elevarse un tanto por los aires y caer al asfalto.

Un trabajador de limpia causó indignación tras golpear brutalmente a un perrito. (X/@SoyNaucalpan)

Pero esta agresión no pareció suficiente para el sujeto, quien continúa propinándole patadas al perrito hasta en cinco ocasiones más.

De acuerdo con información compartida por el periodista Carlos Jiménez, los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Las Américas, en el municipio mexiquense de Naucalpan. El sujeto, al ser cuestionado sobre la agresión al lomito, respondió que lo hizo porque siempre que pasa el perro le ladra.

El video causó una ola de indignación en redes sociales, en donde los internautas condenaron los hechos y exigieron justicia para el perrito. Al mismo tiempo, expresaron que un perro es uno de los seres más leales y amorosos que existen en el mundo y su agresividad en muchas ocasiones se debe a traumas del pasado o defensa ante maltratos que han recibido de otras personas.

“Y por qué no cuando lo agarren todos nos unimos y lo pateamos y le lanzamos piedras al hdspm. Desgraciado e infeliz”, “Alguien que golpea a un animal indefenso definitivamente no puede ser buena persona”, “No hay ser en este mundo más leal y amoroso que un perrito. Que unos sean agresivos no es su culpa. Ellos solamente se defienden porque en la calle la mayoría los agrede”, fueron algunos de los comentarios.

Denuncian al agresor y buscan a perrito

A través de sus redes sociales, la asociación Mundo Patitas A.C. dio a conocer que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) luego de que gracias a una denuncia ciudadana se obtuviera información del lugar, día y hora de los hechos.

Mundo Patitas A.C. ya interpuso una denuncia. (Captura de pantalla)

Sin embargo, hasta el momento las autoridades de la Fiscalía no han dado a conocer qué acciones han puesto en marcha y si ya se tiene identificado al agresor.

Por otro lado, la organización también pidió información acerca de si se tiene conocimiento si alguna persona resguardó al perrito, pues lo quieren encontrar para brindarle atención y buscarle un hogar.

De acuerdo con el el capítulo tercero, título segundo del Código Penal del Estado de México, el artículo 235 bis señala que una persona que cause lesiones dolosas con el propósito o no, de causar la muerte a un animal, podría pasar de entre 6 a 12 años de prisión y deberá pagar una multa de entre 50 a 150 días.