“Sería mejor piloto que tú como jugador de futbol”: ‘Chicharito’ Hernández arremete contra Sergio Pérez

El ex del Real Madrid no se quedó callado ante las declaraciones sobre su manera de jugar fútbol por parte del corredor Foto: Reuters AP

Tal parece que la falta de equipo ha llevado a Javier “Chicharito” Hernández a tener mucho tiempo libre que ha usado para meterse en varias polémicas. Ahora, un pleito con el piloto mexicano Sergio Pérez encendió las redes sociales cuando aseguró que él sería mejor piloto que Checo futbolista.

Desde su perfil de Twich, Hernández Balcázar no dudó en utilizar su espacio para responderle al también tapatío quien en entrevista con el medio Broadcast Boy previo al Gran Premio de Las Vegas, declaró que considera que podría ser mejor futbolista que lo que ha sido Javier en su carrera pues tiene un estilo de juego muy similar.

“Yo en la MLS. Realmente soy buen delantero, me gusta Chicharito porque no somos tan buenos jugadores, pero siempre sabemos dónde ponernos para poder hacer gol”. comentó

Estas declaraciones no le hicieron mucha gracia al ex del Real Madrid quien rápidamente transmitió en vivo su respuesta y donde se vio algo molesto por lo que el subcampeón de la Fórmula 1 dijo al respecto.

El exjugador del Galaxy quiere demostrar que no es tan malo como lo dio a entender el también tapatío. (AP Foto/Jacob Kupferman, Archivo)

¿Qué dijo “Chicharito”?

Con una evidente cara de enojo, Javier Hernández discrepó con Checo a quien le aseguró que podría mejorar lo que él ha hecho en el máximo circuito del automovilismo mundial pues es una actividad que realiza cotidianamente, no como la práctica del fútbol.

“Hermano, yo no estoy de acuerdo, yo creo que yo sería mejor piloto que tú jugador de futbol, pero podemos intentarlo, sería una muy buena dinámica”.

“Checo no juega futbol muy seguido por más que lo intente y lo hace. Yo no manejo coches de Fórmula 1 muy seguido, obvio, nunca he manejado uno, por cierto, nunca. Pero a ver, quién tendría más práctica, yo que manejo todos los días un coche aunque no sea de Fórmula 1 o Checo que solo juega una vez cada seis meses fútbol”, dijo de forma contundente.

El canterano de Chivas no soportó las declaraciones del piloto y hasta lo retó a cambiar de papeles. Crédito: TikTok @alankingsl

Pero esto no quedó ahí, pues aprovechó para lanzar un reto al corredor de Red Bull Racing en donde ambos practiquen el deporte del otro y ahí poder medir quién tiene potencial y quién no.

“Checo no es mal jugador de futbol, no es malo, pero a ver, no soy mal piloto tampoco. Estaría cool un día hacerlo, que yo manejara un día un coche de Fórmula 1 y a él en un entrenamiento en mi próximo equipo en el que esté, invitarlo y que entrene, estaría cool y ver quién lo hace mejor”.