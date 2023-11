Sandra Cuevas busca “rescatar el espíritu navideño” en la alcaldía Cuauhtémoc

Cuevas Nieves junto con su equipo de trabajo, buscan rescatar el espíritu navideño en la Cuauhtémoc. Foto: X/@SandraCuevas_

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, se mantiene en el escrutinio público tras polémicas revelaciones que realizó sobre líderes del PRI, PAN y PRD quienes actualmente conforman el Frente Amplio por México. No obstante, Cuevas Nieves anunció las actividades que se llevarán a cabo en la demarcación para celebrar la Navidad.

La funcionaria dio a conocer a través de redes sociales que el objetivo de su equipo será “rescatar el espíritu navideño” de la alcaldía Cuauhtémoc, donde se realizarán más de 80 posadas, 2 mega conciertos de banda y de salsa y al menos 8 árboles de Navidad.

“Ya está lista la cartelera de Navidad, en donde tenemos como objetivo rescatar el espíritu navideño. Queremos convivir con todas y con todos ustedes, queremos que nos veamos como lo que somos, una gran familia”, aseguró.

“Vamos a tener muchísimas posadas, el encendido del árbol el primero de diciembre donde vamos a tener un concierto muy bonito. También una mega posada el día 10 de diciembre y el encendido de varios árboles, en distintas colonias de nuestra demarcación y no se pierdan la carrera del pavo”

El sábado 25 de noviembre Sandra Cuevas inició las celebraciones navideñas con una caminata en la colonia Guerrero, acompañada de una batucada mientras repartía gorros de navidad a los habitantes de la Cuauhtémoc.

La alcaldesa de Cuauhtémoc dio a conocer las actividades navideñas de la demarcación. (@SandraCuevas_)

Sin embargo, tan solo un día antes de empezar con las actividades, la alcaldesa publicó un video donde aparece con su equipo de trabajo mientras tienen una conversación en la que se ponen de acuerdo y planean la manera para salvar el espíritu navideño.

La grabación de más de dos minutos desapareció de todos los perfiles oficiales presuntamente tras recibir una serie de críticas por parte de los internautas, ya que Sandra Cuevas protagoniza el video dando indicaciones a los jóvenes que laboran con ella mientras se ejercita en su caminadora. “Yo les quiero preguntar ¿qué vamos a hacer en esta Navidad?”, cuestionó Cuevas. A lo que los muchachos respondieron: “Rescatar el espíritu navideño”.

“Recuerden que comenzamos con el operativo navideño para cuidar a todos los que vienen a visitar nuestras romerías. A la romería más grande de la Ciudad de México”, indicó.

Sandra Cuevas adelantó que habrán 2 mega conciertos y 80 posadas. (@eltemagv)

“Además es nuestra despedida de la Cuauhtémoc, muchachos. Tenemos que dar el todo por el todo”

