Mario Bezares responde a Lyn May tras la supuesta demanda por una caída: “Espero no sea una puñalada”

Mario Bezares piensa que ya "fumó la pipa de la paz" con Lyn May después de que lo culpó por la caída Foto: Getty Images Captura de pantalla

A casi una semana de la pelea en vivo entre Lyn May y Mario Bezares por la caída que se llevó la bailarina, el conductor de televisión se mostró tranquilo ante la supuesta demanda en su contra.

Te puede interesar: Así fue la pelea en vivo de Lyn May con Mario Bezares por su demanda

Y es que Bezares mencionó que tal vez nunca estuvo en riesgo de ser demandado por su colega, ya que ambos se tienen un gran aprecio y probablemente sólo había amenazado con iniciar un proceso legal en su contra porque se estaba dejando llevar por sus emociones, así lo expresó en conversación con el programa Chismorreo:

“Espero que ya hayamos fumado la pipa de la paz y no vaya a ser una puñalada o algo, creo que se ha de haber arrebatado y se ha de haber enojado por algo más, así que decidió hacer algo así (la demanda)”

Lyn May, la legendaria vedette mexicana, sufre una caída impactante durante una sesión de baile en Monterrey

Anteriormente, Lyn May se había mostrado profundamente molesta con Mario Bezares, por lo que amenazó con demandarlo en caso de que tuviera lesiones a largo plazo derivadas de la caída, ya que aparentemente él había sido el responsable de contratar a un luchador y no a un bailarín para la película que estaban rodando.

Te puede interesar: Festival Jóvenes por la Paz: Comisario Pantera, Triciclo Circus Band y más, ofrecerán conciertos gratis en CDMX

Mario Bezares admitió que eligió esa coreografía porque no tenía muchas opciones de montaje con Lyn May, quien “ya se las sabe de todas-todas”, pero nunca esperó que la maniobra fuera a resultar tan mal durante los rodajes de la película Grandes Hits, producida y dirigida por Mario Dávila.

No obstante, el presentador de televisión externó que si bien fue responsable por haber montado la coreografía, no fue él quien la dejó caer al piso durante las grabaciones de la película y tampoco contrató al luchador, Mario Bezares ya le externó esta situación a Lyn May, quien aún guarda un poco de rencor por el peligroso golpe que se llevó.

El presentador de televisión se deslindó de haber tirado al piso a la bailarina y actriz (Foto: Twitter / @MimiContigo)

“Ya hablamos por teléfono y es así, me dice ‘es que yo te quiero mucho, pero eres un pen...tonto’ pero yo digo ‘Yo no te cargué, mi amor’ y no tengo nada que ver con estos asuntos, simplemente puse cosas que no eran peligrosas, pero se hicieron peligrosas por un mal movimiento”, explicó en conversación con el programa Chismorreo.

Te puede interesar: Ana Araujo confiesa que su matrimonio con Pablo Lyle estaba muerto antes del arresto del actor

De igual forma, Mario Bezares ya detalló la atención médica que recibió Lyn May en su momento, la caída ocurrió mientras estaban bailando para la película. Es importante mencionar que la misma actriz de películas como Tívoli (1972) fue quien solicitó seguir trabajando a pesar del golpe que se dio en la cabeza.

“Yo lo último que sé (sobre la demanda) es que el productor Mario Dávila se está haciendo cargo de todo eso, de hecho intervino inmediatamente porque necesitaba primeros auxilios de todo, la estuvieron checando, revisando y de hecho ella fue la que quiso seguir grabando”, mencionó.

Lyn May confrontó a Mario Bezares por la posible denuncia que iniciará contra él por no dirigir bien una escena, pero él dijo que fue la bailarina quien quiso seguir trabajando Foto Cuartoscuro

Las primeras declaraciones de Lyn May depositaron su coraje en el bailarín que la dejó caer, pues reclamó que no hizo nada por ayudarla a levantarse; sin embargo, en su momento descartó demandar al joven por considerar que tiene bajos recursos, de igual forma, excusó la actitud porque supuestamente el chico había sentido envidia de ella.

“Lo que pasa es que contrataron a unos luchadores para que bailaran conmigo. Creo que el joven estaba bajo la influencia del alcohol y me dejó caer. Me han dicho que posiblemente estaba enojado y envidioso porque yo era la estrella del show (...) como el chavo es pobre, pues no me dan ganas de hacer nada contra él, porque es un muchacho que es pobre”, mencionó Lyn May en el programa Sale el sol.

De igual forma, reveló que nunca se dio cuenta de la gravedad de la caída hasta que vio el video del accidente.