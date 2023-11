Los memes que dejó la sanción a Checo Pérez en la última carrera de la F1 2023

(X)

En la última carrera de la temporada 2023 de la Fórmula 1, Sergio Pérez volvió a involucrarse en una penalización. Como producto de un choque con Lando Norris el mexicano fue sancionado con cinco segundos y perdió su lugar en el podio. Al respecto, los seguidores del originario de Guadalajara, Jalisco inundaron las redes sociales de memes.

Checo cazando a Norris en la posada de la chamba pic.twitter.com/QB1r1Xg4k3 — Cesar  (@cesaraceb) November 26, 2023

Durante el desarrollo de la vuelta número 45, y con el impulso de rebasar para superar su posición de arranque en el noveno lugar de la parrilla , Sergio Pérez se enfrascó en una batalla con Lando Norris para definir al cuarto lugar provisional. Fue así que en la curva número seis intentó rebasar al piloto de McLaren.

Como resultado del ímpetu de los dos corredores, las llantas de los monoplazas chocaron entre sí. Si bien Norris padeció el desbalance en mayor medida, logró reponerse rápidamente del choque y recuperó su posición por delante del mexicano. Después de realizar el análisis, los jueces determinaron que la culpa había sido de Pérez y le añadieron cinco segundos a su marca.

Yo solo quiero que Checo se haga un Daniel Suárez con los comisarios y Norris



pic.twitter.com/mfUaH22iRN — 𝐦𝐨𝐧𝐬𝐞 𝐦𝐮𝐬𝐭𝐝𝐢𝐞⁹⁹ ¹¹ ¹⁶ (@_dylnkng) November 26, 2023

A pesar de ello, Pérez logró rebasar a Norris y se posicionó en la tercera posición después de rebasar a George Russell. Pese a ello, no pudo superar la penalización de cinco segundos y tuvo que resignarse a la obtención del cuarto lugar a pesar de haber logrado el peldaño de bronce en el podio.

Al ser notificado de la penalización en su contra, Checo Pérez dio a conocer su molestia e inconformidad durante la conversación con su equipo. Además del descontento, declaró que las decisiones tomadas por los jueces a lo largo de la temporada ha sido ampliamente cuestionables y puso como ejemplo la más reciente en su contra.

“Quiero decir, los oficiales son una broma, hombre. No puedo creerlo. Han sido muy malos este año, pero esto es una broma. Eso fue realmente una broma. Simplemente no puedo creer que pongan penalización por eso”, expresó Pérez en el micrófono de su monoplaza.

Instantes más adelante, cuando se dio tiempo de comparecer ante los medios de comunicación al término de la pelea, continuó y expuso que:

“Es increíble, hay algunos incidentes bastante peores en la temporada y no ha pasado nada. Este incidente hay uno por fin de semana y no pasa nada. Me tiré cuando venia en la frenada (...) Creo que Lando no me vio que estaba controlando la parte de atrás, no he visto bien el video pero en general es una broma. No tuvimos nada y creo que no están al nivel de la Fórmula 1 (los jueces) la verdad”, declaró ante los medios.

NO ME IMPORTA LO QUE LOS DEMÁS DIGAN YO ESTOY FELIZ Y ORGULLOSO DE CHECO pic.twitter.com/QUducZrV3N — ale¹¹ 🇲🇽 (@sillymercutio) November 19, 2023

Cabe mencionar que, con la finalidad de aspirar al segundo lugar del Mundial de Constructores, Charles Leclerc consideró bloquear el paso de George Russell y permitir que Pérez se consolidara en la segunda posición para que superara su penalización y se viera beneficiada su escudería. Sin embargo, el plan no resultó y el británico finalizó se quedó con el tercer lugar.

IBA A TENER MI MOMENTO CHESTAPPEN Y ME LO ARRUINASTE NORRIS, TE VEO EN EL 2024 pic.twitter.com/OmaqNxahuq — Ale (@_turnright_) November 26, 2023

Las redes sociales se inundaron de memes

Después de conocer la penalización que le quitó a Checo Pérez la posibilidad de finalizar en la tercera posición, los usuarios se pronunciaron en redes con sátira a través de memes. Aunque algunos no dudaron en criticar a las autoridades, otros aprovecharon el motivo para reírse y reivindicar el subcampeonato del tapatío.

Igual mi Checo salió subcampeón, que la siga mamando la FÍA y Llanto Norris pic.twitter.com/KvUAlZDa9z — Rafaello (@rafaelissmo) November 26, 2023

La mayor parte de las reacciones estuvo determinada por la inconformidad de los aficionados con la decisión. Incluso, hubo quienes insinuaron que el racismo fue determinante para la toma de la decisión, misma que impidió un posible cierre de broche de oro entre Max Verstappen y Checo Pérez.