Adrian Marcelo recordó la primera vez que consumió éxtasis: “Las drogas no son para todos”

El conductor habló sobre la vez que probó éxtasis (Captura de pantalla/YouTube)

Adrián Marcelo se ha dado a conocer por su sentido del humor y por su manera tan peculiar de crear contenido, además de que se ha convertido en uno de los conductores de televisión más irreverentes de la televisión mexicana, quien recientemente reveló detalles acerca de las experiencias que ha vivido al consumir algunas sustancias psicoactivas.

Fue durante un episodio de La Entrevista con Yordi Rosado, que el famoso compartió cuáles han sido algunas de las drogas que ha llegado a consumir después de que el conductor le cuestionara sobre este tema.

Yordi Rosado le preguntó a Adrián Marcelo acerca del programa que realiza en su canal de YouTube llamado Un porro con, en donde el también comediante invita a celebridades a un espacio en el que consumen mariguana, aunque en muchos de los casos, los invitados deciden no ingerir esta sustancia.

Adrián Marcelo habló sobre su experiencia consumiendo sustancias ilícitas Créditos: (YouTube/Yordi Rosado)

“A mi me sorprendió mucho el espacio que tienes de Un Porro con porque yo no sabía que eso se podía hacer, obvio en televisión, inclusive en digital, y es un espacio en el que estás entrevistando, platicando con alguien en ocasiones muy profundo, y los dos con un porro de mariguana, bueno, no necesariamente los dos, pero por lo menos tú si”, expresó Yordi Rosado sobre el programa de Adrián Marcelo.

A lo que el comediante expresó que para grabar este programa suele invitar a personas que él sabe que realmente consumen, además de que dijo “si lo hice con mis padres por supuesto que lo iba a hacer en televisión”.

El comediante habló de su programa "Un Porro con" (Instagram/@adrianmarcelo10)

“La mariguana y mi consumo de alta frecuencia es parte dé y no puedo evitar pensar que es una ridiculez que la mariguana siga siendo ilegal. Lo único que yo peleo es tener una sustancia que está demostrado que no trae tanta nocividad al cuerpo”, puntualizó el comediante.

Posteriormente, Yordi le preguntó a Adrián sobre las principales drogas que llegó a consumir, entre las que destacó: LCD, éxtasis, cocaína, tolueno, mariguana, ketamina y poppers.

La primera vez que Adrián Marcelo consumió éxtasis

Entre las sustancias que el conductor de televisión a consumido llamó la atención de Yordi cuando habló de un compuesto conocido como Candy Flip, de la que Adrián Marcelo anotó que se trata de una combinación entre éxtasis, LSD y algunas otras sustancias. Posterior a contar esta situación el influencer recordó sobre la primera vez que consumió lo que lo hizo “retirarse” de probar este tipo de drogas.

“Te lo contesto no orgulloso, yo siempre lo he dicho, las drogas no son para todos, son para gente con una capacidad de prueba y error”, expuso Adrián Marcelo.

El comediante recordó algunas de las drogas que ha consumido Créditos: (YouTube/Yordi Rosado)

“Fue en un festival llamado Hellow Fest y recuerdo que nosotros teníamos pensado consumir LSD que es visualmente muy atractivo y es como un quiebre psíquico muy interesante. Fue a través del Candy Flip que yo consumí por primera vez el éxtasis y lo sentí como una especie de hipersensibilidad y recuerdo que terminé recargado en un bote preguntando por mi mamá”, refirió el influencer.

Por lo anterior, el comediante recordó que en aquel entonces hacía prácticas en el departamento de compensaciones de un hospital, por lo que comentó que cuando consumió el Candy Flip fue un sábado y que para el martes que se presentó a sus prácticas revivió el momento en el que estaba archivando unos documentos en donde de repente comenzó a experimentar que su cuerpo temblaba, además de que al tocarse el rostro lo percibe completamente frío.

“Me reconectó un poquito a los síntomas que yo había tenido el sábado y cuando me estoy yendo en el pasillo, la gerente del departamento me ve y recuerdo que me dice: ́ tenemos que hablarle a tu mamá´”. recordó Adrián.

Adrián Marcelo recordó que su mamá si fue a ver lo que ocurría, por lo que lo llevó con su papá, quien recuerda que le dio una botella de agua mineral y fue cuando le dijo que ya no consumiera ese tipo de sustancias y fue cuando se alejó de este tipo de drogas.