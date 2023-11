A este cirujano le robaron la identidad decenas de veces, piden dinero a su nombre en México

A este cirujano le han robado la identidad varias veces para pedir dinero a su nombre en varios países, el caso más reciente fue en México

Todo comenzó con una solicitud de amistad en Facebook. No provenía de nadie conocido ni de un amigo de un amigo. Si me hubiera tomado a las prisas, como suelo andar, esa solicitud se habría ido directo al cajón de rechazos, pero ese día andaba relajada y el hombre se veía buena persona y sonriente, por lo que decidí hacer clic en “su perfil”.

Lo que vi se presentó de inmediato como sospechoso. Mi posible nuevo amigo, de rostro amable, ojos y piel claros, con cubrebocas y cofia de cirujano, tenía solamente amigos de piel oscura. ¿Quién en este mundo en el que la raza pesa tanto (¡pero TANTO!) puede ser un hombre blanco, “hegemónico”, y tener 211 amigos con aspecto y nombre africano? Mi amigo potencial se volvió doscientas once veces más dudoso.

Decidí hacer clic también en algunos perfiles de “sus amigos” y todos habían sido creados en los meses anteriores, tenían una o dos fotos y sin comentarios de otras personas. El engaño era evidente, pero ¿por qué? “¿Qué buscarán de mí quienes están detrás de perfiles falsos?”, me pregunté.

Con la curiosidad espoleada me lancé a indagar. Puse la foto de mi falso amigo en la búsqueda por imágenes de Google, pero no arrojó resultados. No sería la primera vez que esta herramienta me decepciona, así que decidí probar otras opciones y una de ellas me condujo a información completamente nueva.

Existen diversos robos elaborados en internet de personas que se hacen pasar por otras para buscar la confianza y aprovecharse de la vulnerabilidad de internautas para depositarles dinero o incluso para inversiones fraudulentas que nunca se llevan a cabo (Foto: Pixabay)

La búsqueda por imágenes en Yandex dio con muchas más fotos de este personaje, aunque me sorprendió que aparecía con nombres diferentes. Mi hipótesis se confirmaba: alguien había usado la foto de una persona real para clonar su identidad. Era un engaño flagrante, pero aun así el autor del scam confiaba en que “alguien” mordería el anzuelo.

No fue mi caso, pero la investigación me condujo a distintos espacios que ya habían denunciado el robo de identidad de quien resultó ser médico. Así, acabé confirmando que las fotos del cirujano plástico Önder Akdeniz, quien tiene una clínica que opera en Turquía, han estado siendo utilizadas desde hace una década más o menos para montar estafas cibernéticas, y esto fue publicado en enero de 2020 en la web de Scam Police Group, así como en diciembre de 2019 en la página de Facebook de Busting Crime.

¿Cómo supe que este engaño lleva al menos una década? Pues porque hoy el cirujano Önder Akdeniz se ve muy distinto a la foto con la que pretendieron engañarme. Este hombre ha madurado, echado canas y hasta su hijo se ve bastante más crecido en las fotos recientes. Si bien este médico pudo enterarse de que sus fotos fueron robadas (se me hace imposible que no lo sepa luego de tanto tiempo), eso no le ha impedido seguir compartiendo fotografías de su día a día como médico y como padre, y en esas imágenes se aprecia el paso del tiempo.

Uno de los engaños fabricados con su imagen consistió en hacerlo pasar por un médico de Estados Unidos para ofrecer matrimonio a mujeres incautas y, luego decir que fue víctima de un evento fortuito para pedirles dinero para resolver enfermedades graves o situaciones fatídicas como la muerte de su madre, un pariente o cosas así. En otra de las trampas se le hizo pasar por padre de un niño que vive en África y que lo quiere recuperar (hay que tener poca vergüenza), y así sucesivamente.

El robo de identitidad tiene diversas modalidades, incluso con un click en un anlace se puede generar el robo de datos personales, cuentas de banco, etc. (Foto: Pixabay)

En resumen, pude constatar que el rostro del cirujano real ha sido utilizado múltiples veces para estafar a personas que en un inicio creyeron haberse vuelto “amigas” de un profesionista afable a través del internet.

Pero ¿quién en su sano juicio le deposita dinero a un desconocido? Eso es lo que nos preguntamos quienes desconfiamos hasta de nuestra sombra, y la respuesta rápida es que es mucha, es muchísima la gente que confía a ciegas en un lindo rostro, en palabras dulces y en apariencias... Por eso es tan común escuchar de fraudes que ocurren en internet y en las redes sociales.

Decidí escribir este texto porque las estafas en Facebook (empresa que, por lo demás, nunca ha transparentado las denuncias por este motivo en su plataforma, aunque deben sumarse por millones) se han vuelto terriblemente comunes en México. “¡Es tan común que espanta!”, me dijo recién una amiga. En reuniones de amigos y familiares no faltan las historias de Fulanita o Sutanito que fueron engañados mediante un perfil falso y depositaron dinero (a veces sumas importantes y ¡en dólares!) a cuentas fantasma de gente que creían conocer.

Toda esta ilegalidad es posible sin que nadie haga nada y sin que existan culpables porque una cuenta de Facebook puede abrirse en menos de dos minutos con sólo un email, y únicamente se requiere invertir algo de tiempo y paciencia para que algunas inocentes palomitas quieran creer en la fantasía que desees venderles.

La imagen muestrauna máscara que pueden tener desconocidos que buscan robar la identidad de alguna persona real - (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo defendernos de los perfiles falsos

Es triste ver que un amigo o amiga son víctimas de un engaño, por eso les comparto algunas recomendaciones para evitar caer en engaños en internet. Si recibes una nueva solicitud de amistad en las redes, visita el perfil del solicitante y sabrás que es falso si:

• No tienes amigos en común.

• Su foto de perfil está disponible en los resultados de la búsqueda de imágenes de Google o Yandex (como vimos arriba).

• La cuenta se creó recientemente.

• Si detectas una solicitud de amistad falsa: reportar y bloquea el perfil.

• Si aún tienes dudas, no aceptes la solicitud de amistad sospechosa y busca contactar a tu amigo/a por otros medios.

¿Cómo evitar recibir solicitudes de amistad falsas?

• Establece en la configuración de tu cuenta que esta sea Privada (así no aparecerá en búsquedas por nombre ni podrán verla personas que no te conozcan).

• Ten cuidado de no visitar sitios web sospechosos o registrarte tu correo en ellos.