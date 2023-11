Samuel García respalda labor de Mariana Rodríguez tras declaraciones de Fox

Samuel García reconoció labor de Mariana Rodríguez REUTERS/Daniel Becerril

Samuel García, precandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano (MC), respaldó a su esposa, Mariana Rodríguez, durante su visita a Jalisco este 25 de noviembre, mismo día en que el expresidente Vicente Fox la llamó “dama de compañía”.

El gobernador de Nuevo León con licencia destacó el rol de Rodríguez en su precampaña y reconoció que tiene gran alcance en redes sociales, afirmó que incluso más que el de las precandidatas Xóchitl Gálvez, del Frente Amplio por México y Claudia Sheinbaum, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

García se detuvo para hablar particularmente de Gálvez, a quien acusó de arremeter en su contra por falta de seriedad. Sin embargo, lejos de mostrar molestia, adelantó que la alegría será un distintivo de su campaña.

“Ahora sí agárrense porque empieza la campaña alegre, de futuro, el ´na na na´, el Yuawi, los ´fosfo fosfo´. Y una señora, la del Frente salió a madrearme y me dijo: Ay sí, a este huerco le falta seriedad, salió a hablar de unos tenis, se cree presidente con unos ´fosfo fosfo´”, dijo en un encuentro con militantes de MC.

Samuel García aseguró que Mariana Rodríguez tiene mayor alcance en redes que Xóchitl Gálvez (Foto: X/@nuevoleon)

Además, el aspirante negó que las críticas de la líder del FAM hayan tenido efecto. Por el contrario, aseguró que el video con el que su esposa mostró su apoyo a la precampaña tuvo mayor alcance.

“¿Y saben qué pasó? Arrancaron los spots, salió Mariana desempolvando los tenis y tiene 100 veces más reproducciones que las dos candidatas juntas. ¡Ahí está su ´fosfo´! Y les vamos a ganar en las redes, en los medios y en las calles”, mencionó.

Mariana Rodríguez sentenció que no permitirá que Fox le falte al respeto

La titular de AMAR a Nuevo León respondió a Vicente Fox luego de que éste publicó en redes sociales que “hay mucho detrás de esa sonrisa y esa dama de compañía”.

Mediante su cuenta en la red social X enunció los roles que ocupa y sentenció que no permitiría que el expresidente se expresara así de ella ni de ninguna mujer.

Rodríguez envió contundente mensaje a Vicente Fox (Cuartoscuro)

“Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar”, publicó.

Sumado a ello afirmó que Fox la violentó. Sus palabras fueron: “Lo que usted hizo, se llama violencia. Por cierto, hoy es el Día Internacional de la de la Violencia contra las Mujeres y las niñas. Tómelo en cuenta”.

Xóchitl Gálvez y Lilly Téllez respaldaron a Mariana Rodríguez

La esposa de Samuel García recibió apoyo de Xóchitl Gálvez y Lilly Téllez, pese a que ambas senadoras son cercanas a Fox. En el caso de la precandidata, advirtió que lucha contra la violencia hacia las mujeres sin importar de quién provenga.

“Si atacan a una nos atacan a todas. Mi lucha es contra la violencia hacia las mujeres, venga de quien venga, vaya contra quien vaya. Rechazo y condeno totalmente las afirmaciones de @VicenteFoxQue contra Mariana Rodríguez @chavacanamayor”, dijo en redes sociales.

En tanto Téllez sostuvo que Fox debería ofrecer una disculpa a Mariana Rodríguez por el comentario que hizo. Así lo expresó a través de su cuenta en X:

“Sí es ofensivo llamar dama de compañía a la Sra. Mariana Rodríguez. Es un error del expresidente Vicente Fox, ojalá se disculpe, nobleza obliga.”

Hasta el momento el expresidente no se ha disculpado públicamente por sus declaraciones. En contraparte, cuestionó la postura de Gálvez, a quien ha apoyado como representante de la coalición entre Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD).