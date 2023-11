Danna Paola explota contra sus fans tras reclamos de ‘fracaso’ por su nuevo sencillo: “Se creen managers”

Danna Paola no ha convencido a su público con el nuevo sencillo (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP)

Danna Paola es una de las cantantes mexicanas en el género pop con mayor proyección internacional. Tras dejar de ser una chica Élite, la ex actriz se ha concentrado en su música, escribiendo y creando sus propias producciones aunque su más reciente sencillo, Aún te quiero, no ha causado a sus fans, algo por lo que ella a explotado en su contra en redes sociales.

A través de X -antes Twitter-, la protagonista de Atrévete A Soñar -Televisa, 2009- envió más de un mensaje para todos aquellos que aseguran su nuevo estreno es un “fracaso” a comparación de lo que otros de sus sencillos han obtenido en plataformas de streaming o conteos musicales.

“Es muy decepcionante leer algunos ‘fans’ tan preocupados x números, playlist? Debuts? Y quejándose esperando música más ‘comercial’ wtf que es esto? En que se ha convertido? mi música no es competencia, no es un concurso y es MUY triste ver cómo no les interesa la música…”, inició la cantante de éxitos como Oye Pablo, Mala Fama y XT4S1S.

(Foto: X)

“Ustedes solitos se han contaminado de esta toxicidad, no podemos tener un lanzamiento en paz por que ahora todos se creen managers, productores, compositores, PR, hasta disqueras... ser ‘fan’ de un artista es conectar con la música que hace, y si no conectan creo que es bueno aceptar que aquí no es tu lugar, y está bien, no intoxiques a los demás, aquí no quiero eso”, externó Danna Paola en su cuenta de X.

Reclamos de Danna Paola a sus fans por descontento de su nuevo sencillo divide opiniones en redes

Luego de que la famosa mexicana compartiera su sentir ante la negativa que sus seguidores han tenido al sencillo Aún te quiero, fans ha comenzado a dividirse en grupos que han apoyado su idea y quienes recalcan que un artista se debe a ellos y por lo tanto ahora exigen respeto.

(Foto: X)

“A ver mami, hay que también ubicar que los cantantes se deben a su público y ya van varios sencillos en los que de plano o la letra o la melodía está más que floja, están dejando morir el furor que tenía XT4S1S”. “Después de la joya que fue XT4S1S y que se nos prometió con ello, si decepciona otra canción hablando sobre tu pasado, triste y con música cero comercial”. “Creo que los que se quejan no son fans de verdad, por lo tanto hay que hacer depuración, como dijo Bad Bunny, solo reales”, se puede leer en comentarios