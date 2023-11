Así fue el inesperado momento en que Maluma cantó con mariachis en San Miguel de Allende

Maluma cantó en medio de la gente que iba caminando por San Miguel de Allende (Instagram/@maluma)

Maluma regresó a México para participar en el Coca Cola Flow Fest 2023, pero decidió llegar unos días antes al país para visitar algunos de sus ciudades más famosas, como San Miguel de Allende.

Desde tiempo atrás, Juan Luis, conocido como Maluma, ha compartido que disfruta de sus estadías en tierra azteca, una de las más recientes veces en que fue captado disfrutando de sus vacaciones en México fue cuando visitó Oaxaca en 2021.

Ahora sorprendió que compartió una serie de fotos y videos desde Guanajuato, disfrutando de uno de sus famosos viñedos y paseando por las calles de San Miguel de Allende, uno de los destinos favoritos de mexicanos y extranjeros.

El intérprete de Hawái también visitó un viñedo de Guanajuato (Instagram/@maluma)

Lo que llamó más la atención de sus fans es que en uno de los videos que compartió, se le ve cantando frente a la Parroquia de San Miguel Arcángel, la iglesia principal de esta ciudad y uno de sus principales atractivos.

Pese a la cantidad de gente que siempre hay en los alrededores de la iglesia, nadie se habría dado cuenta de que él estaba ahí ya que en todo momento utilizó un paliacate par cubrir de su nariz para abajo.

Aprovechó este momento de incógnito para cantar acompañado de un grupo de mariachis, quienes interpretaron con él uno de los temas clásicos que se volvió popular en la voz de Vicente Fernández, Hermoso cariño.

“Ayer nos dimos un paseito por San Miguel de Allende y esto pasó”, escribió en su publicación.

El cantante interpretó "Hermoso cariño" acompañado de mariachis

Las reacciones de sus seguidores fueron diversas, algunos lamentaron no haberlo encontrado en su visita a San Miguel de Allende, otros lo felicitaron por su forma de interpretar música regional mexicana y también hubo quienes le pidieron que anuncie conciertos en el país.

“Te salen bien las rancheras amigo”, “Porque no me pasa eso a mí caray es injusto”, “No es justo no estoy en San Miguel”, “Ya saca un disco de mariachi”, “Álbum de rancheras y mariachi? ¿Por qué no? Suena muuuuy bien”, fueron algunas de las reacciones que comentaron usuarios.

Maluma compartió estas imágenes una vez que salió de San Miguel de Allende y se encontraba rumbo a la CDMX para el Flow Fest, donde será uno de los cantantes principales.

El cantante no fue reconocido por ninguna de las personas que caminaban por San Miguel de Allende pese a que estaba cantando (Instagram/@maluma)

El año pasado visitó Oaxaca para participar en varios eventos de moda y promocionar su marca de mezcal, también fue parte del Baja Beach Fest, donde invitó al escenario a Eduin Caz.

Maluma estará en Flow Fest con su restaurante, Dembow

Este 25 y 26 de noviembre se lleva a cabo el Flow Fest 2023, donde artistas como Feid, Danny Ocean, Ozuna y Maluma se presentarán, pero Juan la asistencia de Juan Luis llamó la atención porque además de cantar, también trajo a México su restaurante.

Dembow ofrece comida inspirada en varios países, su platillo estrella son las hamburguesas, las cuales desde tiempo atrás ya se venden en México a través de su sitio online.

Combo de hamburguesa / Dembow de Maluma

En México, una hamburguesa clásica con papas y una bebida cuesta 225 pesos y los precios serían los mismos dentro del Flow Fest. El cantante ha llevado sus productos a varios eventos y en ciertas ocasiones inclusive él mismo atiende a sus comensales.

El intérprete de Felices los 4 estará en el escenario el último día del festival, el domingo 26, en el escenario principal, Coca Cola, de 12:40 am a 1:50 horas, siendo uno de los encargados de cerrar con broche de oro el Flow Fest.