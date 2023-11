Arturo Zaldívar dejó 170 asuntos pendientes en la Suprema Corte, aseguró la ministra Ortiz Ahlf

La ministra habló de la baja que sufrió la Suprema Corte en semanas atrás (Cuartoscuro)

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz Ahlf, confesó que Arturo Zaldívar Lelo de Larrea habría dejado, al menos, 170 asuntos sin resolver, luego de que renunció a su cargo para unirse al proyecto de la precandidata a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum.

Durante su participación en el Seminario: el derecho a la información, la integrante de la Sala Superior no dio más detalles ante las preguntas sobre los pendientes que Zaldívar habría dejado en el Poder Judicial; sin embargo, explicó que tiene el conocimiento de que el exministro presidente habría dejado casi 200 asuntos sin resolver, esto tras rehusarse a responder en primera instancia.

“Según me he enterado sí son muchos...170 asuntos”

La ministra fue cuestionada sobre la renuncia de Arturo Zaldívar (SCJN)

Asimismo, durante la Feria Internacional del Libro (FIL) en Guadalajara, Jalisco, en compañía de los ministros Alberto Pérez Dayán y Ana Margarita Ríos Farjat, fue cuestionada sobre si consideró una “causa grave” la renuncia de su excompañero de sesiones.

Ante esto, la ministra fue clara y sentenció que sí estaba justificada la renuncia, puesto que Zaldívar Lelo de Larrea ya no quería continuar en su encomienda, por lo que destacó que ya no tendrían que buscarse más razones.

“Si él manifiesta que no quiere, no desea seguir en la Corte, ese ya es motivo suficiente grave para que no esté en la SCJN no es un requisito que se tenga que comprobar o calificar”, fue la respuesta de la ministra.

También habló sobre este tema el ministro Pérez Dayán y explicó que la voluntad de la persona debe de ser tomada en cuenta, pues obligar a alguien a permanecer en un puesto que no le interesa podría ir en contra de los derechos humanos, por lo que recordó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) ha sufrido cambios para adaptarse a dichas garantías individuales y colectivas.

“Ciertamente, la dinámica constitucional supone el compromiso de entregar un conocimiento a una causa y en específico a la SCJN y bajo un sistema en que las instituciones funciones, parece difícil que la renuncia se pueda dar sin ninguna otra explicación que la personal; sin embargo, la redacción de la Constitución ha sufrido cambios en derechos humanos”, continuó.

Ante su posicionamiento, el ministro pidió cuestionarse si se puede obligar a alguien realizar un trabajo el cual ya no quiere hacer y, sin que los demás respondieran, se adelantó y puntualizó que eso no se puede hacer.

Ministros se posicionan contra la elección de integrantes de la Suprema Corte

Las ministras Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortiz se pronunciaron en contra de la propuesta del presidente López Obrador (FIL Guadalajara/Prensa)

En el mismo evento, las integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también fueron cuestionadas acerca de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre si los integrantes de la Sala Superior deben de ser electos por el voto popular.

Ante esto, la ministras designadas por el actual mandatario se pronunciaron en contra de dicha propuesta, al considerar que las personas integrantes del Poder Judicial podrían responder a intereses particulares y no en defender los diferentes andamiajes jurídicos que tiene el país, destacando la Constitución.

“¿Van a necesitar mantener ese apoyo popular o van a ser removidos? Si van a necesitar mantener el apoyo popular, ¿va a condicionar sus decisiones?”, cuestionó la ministra Ríos Farjat.