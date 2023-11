Álex Kaffie vs Flor Rubio: famosos protagonizan PELEA por polémica entre El Capi Pérez y Brandon Peniche (Fotos: RS)

Recientemente, Brandon Peniche, actor y exconductor de TV Azteca, compartió detalles impactantes sobre su experiencia en el programa matutino Venga la Alegría, generando una ola de interés. Durante una conversación con Anette Cuburu en el programa Anetteando en YouTube, Peniche reveló su difícil relación con El Capi Pérez, un compañero del programa.

Aunque Brandon abandonó Venga la Alegría en julio de 2021 para regresar a Televisa y enfocarse en su carrera actoral, su paso por el programa no estuvo exento de experiencias desagradables, especialmente con El Capi.

“No hubo química. A mí no me gusta la gente se que mete conmigo, entiendo que yo debí de haber pagado piso, tenía que pagarlo, pero de pronto se echó dos que tres comentarios fuera que no me agradaron, pero dije ‘Bueno de aquí a mi vida lo elimino que Dios lo bendiga’”, expresó causando revuelo en redes sociales.

Flor Rubio a la defensa de El Capi Pérez tras comentarios de Brandon Peniche

La conductora Flor Rubio, también parte del elenco de Venga la Alegría, salió en defensa de El Capi, mencionando que Brandon tenía aspectos que podían ser usados para el humor del comediante, pero que su esposa era quien realmente se enojaba por las bromas.

“Capi Pérez es un experto en detectar este tipo de situaciones que pueden ser explotadas con su humor, con su comedia. Y Brandon Peniche es actor experimentado, pero no era un conductor experimentado. Por esa razón, de pronto tenía muchas cosas que podían ser explotadas en el humor del Capi, y la que realmente creo yo que se enojaba, no era tanto Brandon, sino la esposa de Brandon”, dijo Flor Rubio en su programa de radio.

Álex Kaffie, ex conductor del matutino Sale el Sol, arremetió contra Flor Rubio, recordándole que había criticado previamente las bromas de El Capi hacia ella.

Estas revelaciones de Brandon Peniche han desatado revuelo en las redes sociales, destacando la tensa relación entre el actor y El Capi Pérez durante su tiempo en Venga la Alegría. A pesar de compartir escenario con figuras reconocidas, como Anette Cuburu y Horacio Villalobos, la dinámica con El Capi fue problemática, desencadenando la eliminación de Pérez de la vida de Peniche tras su renuncia al programa.

El actor detalló que ciertos comentarios no le sentaron bien, afectando su relación con Pérez, pero afirmó no tener sentimientos positivos ni negativos hacia él, simplemente indiferencia. A pesar de los momentos incómodos, Peniche espera que su salida del programa no se vea empañada por las tensiones con El Capi Pérez.