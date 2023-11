Actriz revela que Danna Paola le ‘arrebató’ papel en ‘Élite’

Danna Paola posterga su concierto en Perú y Latinoamérica. (Instagram)

Cuando Danna Paola se unió al elenco de ‘Élite’, ya tenía un recorrido en cine y televisión; sin embargo, su brillante actuación como “Lucrecia”, la ‘abeja reina’ del prestigiado colegio Las Encinas, le valió el reconocimiento de la crítica y de los fans de la popular serie española.

En más de una ocasión, Danna ha contado que su llegada al proyecto fue un poco fortuita, ya que la invitación se quedó varios días en la bandeja de spam de su mail, por lo que tuvo que hacer una audición improvisada que, para suerte de ella, convenció a los productores.

Luego, el resto es historia. “Lucrecia Montesinos” tuvo uno de los mejores desarrollos de personaje dentro de la historia creada por Carlos Montero Castiñeira y Darío Madrona, y se coló entre los favoritos de los fans, quienes lamentaron que Danna dejara el proyecto al finalizar la tercera temporada.

Danna Paola grabó un video para hacer casting para 'Élite'.

Danna Paola le arrebató el papel a Valentina Fuzzurro

Durante un pódcast, la actriz de origen italiano, Valentina Fuzzurro, reveló que Danna Paola le arrebató el papel de “Lucrecia”. El extracto de la entrevista fue compartido en TikTok por la usuaria @cafecitoconmigo. En el clip, de menos de dos minutos, la actriz revela que la producción le había informado que se había quedado con el papel y que tendría que viajar a España para iniciar las grabaciones:

“Hice casting para ‘Élite’ y me quedé para el personaje de Danna Paola. Me dicen ‘ya te quedaste, te vamos a mandar tu boleto de avión’. Yo estaba muy emocionada. Me mandaron tres de los primeros guiones… (me dijeron) el viernes te mandamos tu boleto de avión. Yo ya, adiós familia, ya me voy y en eso no me mandan nada el viernes. Igual yo, el sábado, el domingo, pero yo sabía que ya era algo que se iba a grabar. Después, ya no me mandaron y dije ‘esto ya valió’”, contó la actriz.

“A los días, suben al elenco de la serie y veo que ponen a Danna Paola. Después vi en las entrevistas que Danna Paola dijo ‘yo me enteré del casting tres días antes de irme, literal y lo mandé porque no lo había mandado, aceptan y a los 3 días yo me voy’”.

Valentina Fuzzurro narró que perdió el papel de "Lucreacia Montesinos" de última hora (Instagram: @_buzzurro_).

Fuzzurro, quien posteriormente volvió a participar en proyectos producidos por Netflix, esta experiencia fue la más dolorosa de su todavía corta carrera: “Nunca nada me ha vuelto a doler a ese nivel”.

@cafecitoconmigoo El único rechazo que me ha dolido 💔🎞️. Vale es una actriz italiana que va por su décima película y con casi 10 proyectos en television y series. Se curtió en cine de arte y hoy vive la experiencia de enfrentarse a los retos que esta carrera desafía. #elite #eliteespaña #netflix #dannapaola #lucrecia #luismiguellaserie #valentinabuzzurro #fypp #parati ♬ Belonging - Muted

Pese a enterarse de que quedó fuera del proyecto a través de los medios y las redes sociales, Valentina Fuzzurro no perdió las esperanzas de trabajar en algún proyecto de Netflix y contó que, poco después surgió la oportunidad de unirse a Luis Miguel La Serie.

En su corta carrera, valentina Fuzzurro ha participado en las series ‘El Señor de los Cielos’, ‘Los Pecados de Bárbara’, ‘El Rey, Vicente Fernández’ y en las telenovelas ‘Vencer el Pasado’ y ‘Eternamente Enamorándonos’.