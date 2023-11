Niurka justificó las desafortunadas declaraciones de Enrique Guzmán tras acusaciones de abuso

Niurka se posicionó de lado de Enrique Guzmán Foto: Instagram/Niurka

Luego de que Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, acusara a su abuelo Enrique Guzmán de supuestamente haber abusado de ella cuando era una niña, el cantante recibió un nuevo señalamiento de la misma naturaleza. De hecho, trascendió que había un video que probaba que el ex de Silvia Pinal se había propasado con una menor de edad durante una fiesta.

Te puede interesar: Lis Vega responde a las constantes críticas de Niurka por sus cirugías estéticas

Esta situación llevó a Enrique Guzmán a explotar durante una conferencia de prensa que ofreció junto a Angélica María para promocionar La caravana del Rock and Roll, cuando un reportero lo cuestionó acerca de estas supuestas imágenes. El intérprete de Payasito quiso defenderse pero soltó una serie de comentarios bastante desafortunados.

El cantante declaró: “Déjame contestarte a ti, ¿tú tienes conocimiento de esa fotografía?, ¿la conoces?, ¿la has visto? La pregunta es ¿tiene usted conocimiento de esa foto?, ¿la conoce? Yo no. Y me gustaría mucho (conocer la foto) porque a mi edad tener relaciones con una niña chiquita, me encanta”.

Te puede interesar: Maryfer Centeno explota contra Adela Micha; asegura que es manipuladora: “Nunca me pagó”

Por supuesto, esta situación se transformó en un escándalo. Horas más tarde, el intérprete de La Plaga publicó un mensaje en redes sociales donde aseguró que todo había sido un comentario sarcástico que se había malinterpretado. Cabe mencionar, que derivado de esta situación nació una nueva controversia relacionada a la hija de Mayela Laguna, quien presuntamente sería la niña que aparece en el video.

Niurka Marcos defiende a Enrique Guzmán

Enrique Guzmán durante la conferencia de prensa del espectáculo “La Caravana del Rock & Roll” a presentarse en próximas fechas en el Auditorio Nacional (Foto: Cuartoscuro)

En un encuentro con los medios de comunicación, la cubana fijó postura acerca del escándalo que rodea a Enrique Guzmán y justificó las desafortunadas declaraciones dichas en la conferencia de prensa, comentando que todo había sido por el nivel de enojo del intérprete ante la pregunta. Recordemos que Niurka es conocida por no tener pelos en la lengua frente a los reporteros.

Te puede interesar: ¿Bobby Larios es papá de Emilio Marcos? FOTO revive rumores y se hace viral

“Se enfureció tanto, se bloqueó tanto, se enojó tanto y estaba verde de coraje que dijo algo inadecuado, que se auto afectó”, dijo. Del mismo modo, defendió Guzmán de las acusaciones que se han dicho en su contra y le externó su apoyo, pues en su juicio, no hay pruebas que sostenga lo que dicen de él, además de que es un hombre de la tercera edad.

“Pero yo sí vi el daño mental que le hizo esa situación a él, y lo voy a apoyar siempre que me lo pregunten, porque lo que deben de entender es que es un señor ya grande y es una acusación muy seria”.

“El señor con la edad que tiene.... toco madera, carne de burro, cruzo los dedos para que no sea. La verdad es que le está afectando tanto que al caballero le van a provocar un infarto, déjenlo en paz. Sin pruebas no se puede estar hablando tanta m... Él lo dice, si hay un video pues muéstrenlo (...) Necesitamos comprobar lo que decimos con pruebas”, añadió.

Frida Sofía responde a las exigencias de pruebas

Frida Sofía Guzmán acusa abusos sufridos desde los cinco años por parte de su abuelo Enrique Guzmán (ifridag)

Desde que la hija de Alejandra Guzmán rompió el silencio respecto a la situación con su abuelo Enrique Guzmán, la joven ha sido cuestionada duramente y le han pedido pruebas en más de una ocasión. Esto es sólo una de las muchas razones por las que ha decidido alejarse de la familia Pinal.

Recientemente, Frida Sofía compartió una foto en sus redes sociales a la que añadió un incendiario comentario en contra de su abuelo. En la imagen se le puede ver cuando era pequeña, visiblemente incómoda ante la mirada de Enrique Guzmán. La joven escribió:

“Para todos los que quieren pruebas... perdón que no tenía cómo grabar al puerco de mi abuelo manoseándome a los 5 años de edad. Pero UNA FOTO DICE MÁS QUE 1000 PALABRAS”.