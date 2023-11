“Nada cambiará la llegada de una mujer a la presidencia, la violencia de género persistirá”: Frente Nacional Mujeres

Claudia Sheinbaum se ubica por delante de Xóchitl Gálvez, de acuerdo con la encuesta de encuestas de Polls.mx rumbo a la Presidencia. (X/@Claudiashein y @XochitlGalvez)

Cuando un personaje como Noé Castañón Ramírez -señalado por cometer violencia de género contra su exesposa- es “premiado” con la vicepresidencia de la Cámara de Senadores, es una señal clara de la violencia sistemática que se vive en México, tanto dentro como fuera de la política; algo que no cambiará aunque una mujer llegue a la presidencia en 2024, consideró Natalia Lococo.

Para la fundadora del Frente Nacional Mujeres, la lucha legítima de muchas mujeres se ha convertido en una “bandera política y un discurso vacío, desde todos los partidos políticos hasta las instituciones”.

Esto en relación al proceso electoral que arrancó el 20 de noviembre con el inicio de las precampañas de Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Samuel García; siendo las dos primeras las mejor posicionadas en la batalla por la Presidencia de México, lo que llevaría al país a tener a su primera mujer presidenta justo en un momento donde -según cifras federales- asesinaron a más de 4 mil 600 mujeres en los últimos cinco años.

En el marco del 25N (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer) las dos candidatas publicaron mensajes en sus redes sociales -mientras están de gira por el país:

Claudia Sheinbaum aseguró que trabajará para que “niñas, jóvenes y mujeres tengan la certeza de que pueden cumplir sus sueños y construir la igualdad sustantiva libre de violencia”

Xóchitl Gálvez lanzó el grito que miles de mujeres hicieron suyo en las manifestaciones, “si atacan a una atacan a todas (...) Mi lucha es contra la violencia hacia las mujeres, venga de quien venga, vaya contra quien vaya” y se lanzó contra Vicente Fox por llamar “dama de compañía” a Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García.

Violencia Vicaria (@niktho_)

Violencia vicaria en el Senado

Movimiento Ciudadano ha sido severamente criticado por “premiar” a personajes como Roberto Palazuelos, quien confesó en una entrevista ser partícipe de un crimen y aún así le ofrecieron una candidatura al Senado, y Noé Castañón.

A este se le demostró en una sentencia sobre el Amparo Directo 434/2021 que vulneró los derechos de Mayte López García y de sus hijos a quienes por siete años los ha ocultarlo y no han podido ver a su madre.

“La violencia contra las mujeres existe por que existe una falla del estado, La violencia no escalaría si el estado actuara ante la denuncia de una mujer que esta denunciando un acto de violencia: desde la amenaza hasta la violencia vicaria”: Natalia Lococo.

Colectivas feministas han denunciado que el ahora vicepresidente del Senado promovió una serie de amparos para no acatar la resolución de la magistrada Hortencia María Emilia Molina dictada en septiembre de 2022.

Los familiares de las victimas de violencia de género portará siluetas con su nombre y foto. Foto: Facebook/Madres que luchan

Mujeres defendiendo sus derechos

Natalia Lococo aseguró a Infobae México que han recibido apoyo de algunos grupos políticos para el impulso de una legislación federal de la Ley Vicaria, sin embargo, destacó que existen otros personajes de la política que los han frenado; uno de ellos la senadora Martha Lucía Mícher, quien intentó cambiar el nombre de la iniciativa por “violencia a través de interpósita persona”, es decir, que se pueda castigar por igual a hombres y mujeres dejando de lado la violencia de género.

La fundadora de la colectiva y también víctima de violencia vicaria afirmó que las máximas autoridades del país han sido informadas sobre la violencia que se ejerce contra ellas de manera institucional y condenó que no se vaya a cambiar “porque no les interesa, porque la vida de las mujeres, de los niños y de la protección de los derechos humanos no vale nada para ellos”.

“Para llegar a la presidencia, sea hombre o mujer, se siguen tejiendo redes de complicidad, mientras las mujeres no exijamos que personajes como Palazuelos o Noé salgan del Senado nada garantiza que si llega una mujer, las mujeres del país van a tener justicia. Lo único que nos puede garantizar como mujeres a tener justicia es salir a defender nuestros derechos”.

Lococo recordó que muchas mujeres han sido apoyadas desde la sociedad civil y algunas colectivas pero al llegar a puestos de poder “traicionaron la causa: dignidad, integridad y vida de las mujeres”.