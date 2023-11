Joven en silla de ruedas fue multado por estacionarse en el lugar para personas con discapacidad en Cancún

El influencer contó con lujo de detalle todo el desprecio que sufrió por un miembro de seguridad. (TikTok @Vaniego10)

“¡Sólo en México ocurren estas cosas!”, comentó un usuario en redes sociales, luego de que el famoso creador de contenido Diego Rebolledo, un joven con parálisis, que fue multado al estacionar su camioneta en el lugar para personas con discapacidad en un centro comercial de Cancún, Quintana Roo.

Todo comenzó el pasado miércoles 22 de noviembre, cuando el influencer acudió a una tienda de la cadena Sam’s Club en Cancún, Quintana Roo, en donde llevó dos camionetas, y estacionó en la que él iba en la zona destinada en el estacionamiento.

Sin embargo, él mismo reconoció que el automóvil en donde iba a bordo no llevaba la identificación que era vehículo con una persona con discapacidad; sin embargo, el miembro de seriedad al verlo pudo comprobar que el joven era persona discapacitada al estar en una silla de ruedas.

El policía le levanta la infracción y lo llama inválido

A pesar de que el de seguridad no le importo verlo en silla de ruedas, lo llamó inválido. (TikTok @Vaniego10)

Lamentablemente, para sorpresa para el chico, el oficial no le importo y le levantó la multa por estacionarse en el lugar destinado para personas con discapacidad.

“Como estoy tan tonto, no me di cuenta de que me estacioné en un lugar para personas con discapacidad, no me di cuenta, fue un error muy grave… fue un error mío, ¡eh!”, dijo Diego con un evidente tono de ironía.

Posteriormente, en un video de 6 minutos, Diego Rebolledo exhibió que el miembro de seguridad no le importo y lo insultó llamándolo “inválido”.

“Al tipo no le importó y le llamó a dos tránsitos más porque al final, él no traía su papeleta, entonces le llamó a dos (oficiales) más”, narró.

“Usó palabras como: ‘estás en un lugar para inválidos’, cuando no somos inválidos, mucho ojo con las palabras que usan porque no somos inválidos, somos personas con discapacidad”, agregó.

“Lo único que les digo, banda, respeten los lugares para personas con discapacidad y más vivos, yo sí la cagué y me estacioné allá y no debía hacerlo según esta boletita”, aseguró en tono de burla.

¿En qué terminó la historia?

En la segunda parte del video, el creador de contenido aseguro que recibió una llamada del director de Inclusión del municipio de Cancún y este le ofreció disculpas por todo lo que sufrió.

“Trámite mi tarjetón, el director de tránsito me ayudó que todo fuera muy rápido, si me levantaron la multa, pero no pague un peso y hable con la presidenta de Cancún y me ofrecieron disculpas por lo vivido con el miembro de seguridad del local del Sam’s Club”.