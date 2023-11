Ricardo La Volpe tundió a “Chino” Huerta por considerarlo un jugador desordenado

Ricardo La Volpe criticó a César Huerta por considerarlo un jugador desordenado tácticamente. [Archivo]

Ricardo La Volpe criticó el modo de juego de César “Chino” Huerta, a quien calificó como un jugador desordenado tácticamente, situación que podría afectarle a su equipo en distintas circunstancias, esto luego de lo mostrado con la Selección Mexicana en el duelo ante Honduras.

El jugador de Pumas sigue siendo el blanco de críticas luego de lo ocurrido en el estadio Azteca durante el juego de vuelta de los cuartos de final de la Nations League, en donde tuvo la oportunidad de ser el cuarto cobrador en la tanda de penales, siendo que falló en dos ocasiones y terminó anotando en una tercera.

Las primeras dos ejecuciones de “Chino” Huerta se tuvieron que repetir debido a que el guardameta catracho Edrick Menjivar se adelantó. Aunque lejos de eso, el estilo con el que cobró el mexicano le generó cuestionamientos luego de que los aficionados lo consideraron como una forma poco seria ante lo que representaba el disparo desde el manchón penal.

Ricardo La Volpe criticó la táctica de Chino Huerta

El estratega argentino Ricardo La Volpe habló en su podcast LaVolpismo respecto a la actuación más reciente de México ante Honduras, junto al exfutbolista Matías Vuoso. En donde sorprendió al criticar la forma de juego de Chino Huerta, considerando que es un jugador desordenado, quien intenta realizar varias cosas en el campo, pero no se centra en algo puntual.

El estratega argentino señaló que el mexicano debe definir el lugar en el que quiere jugar. (Twitter/ @miseleccionmx)

“Ese desorden a mi no me gusta. Yo hablaría con el: ¿tienes habilidad?, bueno píntale la cara al lateral. ¿Quieres jugar allá o acá?, eso lo eliges tu. Dime a donde la vas a romper, pero me juegas allá”, señaló La Volpe respecto a la forma de juego del extremo mexicano.

Señaló que la principal preocupación que él tendría sería la de defender cuando se pierda el balón en ofensiva, algo que podría ser contraproducente para Huerta por los constantes cambios de posición que hace.

“Eso de que aparece por derecha, aparece por izquierda. ¿Y si perdemos la pelota, dónde estás?. Hay dos facetas en el futbol”, puntualizó el ex-seleccionador mexicano. Mencionó que este tipo de desorden provoca que los partidos se terminen perdiendo por un contragolpe, debido a que los rivales consiguen encontrar al equipo mal parado.

La Volpe detalló que su forma de juego puede ser contraproducente para su equipo. Foto: X/miseleccion

“Chino” Huerta se convirtió en uno de los mejores jugadores en su posición desde su llega a Pumas, aunque varios especialistas han cuestionado su falta de orden cuando se agrega al ataque, pero siempre han aplaudido su gran habilidad para driblar a sus rivales.

El futbolista auriazul ingresó de cambio a los 57 minutos del duelo ante Honduras, tomando el lugar de Uriel Antuna en el campo. Estuvo cerca de ser gravemente lesionado por Denil Maldonado, quien lo barrió por detrás durante un contragolpe, en donde se tardó en soltar el balón para lo que pudo haber sido un eventual triunfo mexicano en tiempos extra.

Fue el cuarto cobrador del tricolor en la tanda de penales, en donde su ejecución fue repetida en tres ocasiones por el árbitro salvadoreño Iván Bartón, provocando la molestia de los rivales.