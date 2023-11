Mar de Regil tiene el sueño de ser mamá y planea cumplirlo sin importar lo que piensen los demás

Madre e hija hablaron sobre la maternidad . (Instagram)

Uno de los temas más debatidos durante los tiempos actuales es el de la maternidad sobre todo porque existen aquellas mujeres que rompieron con el estereotipo impuesto por la sociedad que decía que una mujer estaba realizada al momento de tener un hijo y una familia.

Pero otras más aún mantienen ese sueño, claro que cabe destacar que en su mayoría lo consideran así no por lo impuesto socialmente, sino porque lo desean por determinadas razones personales. Tal es el caso de Mar de Regil quien comentó frente a las cámaras que planea tener hijos sin importar lo que los demás piensen de su decisión.

Asimismo reveló la cantidad de hijos que planea tener en un futuro, sin especificar si era en un tiempo cercano o lejano, pues es lo que ella desea y no le interesan las opiniones de los demás al respecto pues es un sueño personal que la acompaña en la actualidad. Esto fue lo que comentó Mar de Regil en un encuentro con los medios publicado en el canal de YouTube del reportero Eden Dorantes.

Mar de Regil tiene el sueño de convertirse en mamá. Credito:IG@marderegil._

“Yo sí quiero ser mamá... tener 3... la verdad es que mi sueño es ser mamá... sí, pero todavía no”, ante sus palabras fue Bárbara de Regil quien la interrumpió y habló por ella diciendo que primero debe terminar su carrera universitaria y cumplir algunas metas profesionales más para después poder casarse. Así lo comentó:

“Yo los cuidaré... ya le dije que haga su vida y que se vaya... pero todavía no... obviamente ahorita no, yo hablando por ella, primero va a cumplir sus sueños, su carrera y ya luego se casa... no me molesta nada el ser abuela.. ya soy porque mi perrita ya tuvo hijos, es una palabra muy bonita... cuando Mar me haga abuela yo feliz... siempre y cuando no sea ahorita”.

Asimismo Bárbara de Regil especificó que ella es una persona abierta a platicar de temas serios con su hija Mar siempre y cuando lo hagan más como “dos amigas” que ella en el papel de mamá regañona, porque de esa forma, considera la protagonista de Rosario Tijeras, le brinda la confianza necesaria a su hija para que sea sincera.

Bárbara de Regil consideró a Mar de Regil como una amiga. (@barbaraderegil)

Bárbara de Regil descartó tener más hijos

El tema causante de que Mar de Regil revelara que ser mamá es uno de sus sueños que piensa cumplir en el futuro sin importar nada, fue gracias a que Bárbara de Regil resultó ser cuestionada por la prensa sobre si le gustaría tener más hijos.

La respuesta de la actriz fue la siguiente: “Ya no quiero otro hijo, estoy bien así, muchas gracias... somos muchos, el mundo está.. no muy loco, pero sí para pensarse bien cuántos hijos quieres traer al mundo, de repente hay una inconsciencia de quiero tener 4 hijos y llegan a la universidad y ya no sabes qué hacer, es demasiado gasto... hay que tener más consciencia de cuántos hijos vamos a tener, son caros”, declaró Bárbara de Regil.