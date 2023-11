Julián Quiñones reveló que Gignac trató de convencerlo para volver a Tigres

Julián Quiñones dio a conocer que Gignac trató de convencerlo de volver a Tigres. Foto: Instagram/julianquinones33

El delantero Julián Quiñones llegó como el refuerzo estelar al Club América para el Apertura 2023, aunque el jugador confesó recientemente que hubo acercamientos de Tigres para que volviera a la institución, incluso detalló que el mismo André-Pierre Gignac le marcó para tratar de convencerlo.

El colombiano naturalizado mexicano tuvo su debut con el tricolor durante la fecha FIFA de noviembre, confirmando así el buen momento que vive, mismo que inició desde su llegada al Atlas, equipo con el que ganó un bicampeonato de la Liga Mx, algo que le permitió fichar con el equipo de sus sueños, el América.

Pero antes de vivir estos momentos de gloria tuvo que pasar por momentos difíciles, uno de ellos fue durante su paso por Tigres, en donde la afición le cuestionaba por considerar que no ofrecía su mejor rendimiento, incluso llegó a recibir abucheos por esta situación.

Gignac trató de convencerlo de volver al conjunto felino

Julián Quiñones comentó durante una entrevista que Tigres lo volvió a buscar previo al inicio del Clausura 2023, cuando Diego Cocca tomó las riendas del equipo, recordando que coincidieron con los rojinegros y fueron de los principales gestores de los títulos de la institución.

Los felinos lo buscaron en el Clausura 2023, cuando Diego Cocca tomó la dirección técnica del club. (Club América)

Aunque para él no parecía la mejor idea luego de los amargos momentos que vivió con la afición, considerando su regreso como un retroceso en su carrera. “La verdad no quiero ir porque estoy bien mentalmente e ir a jugar con Tigres es retroceder hacia todo lo que ya deje atrás”, compartió el delantero respecto a la platica que tuvo con su representante.

Quiñones relató que el máximo goleador del equipo regio, André-Pierre Gignac se puso en contacto con él para tratar de convencerlo. “Gignac me habló y me dijo ‘Venta para acá', le dije ‘no gordo, la verdad que estoy bien acá y no me llevo muy bien con la afición como para irme a meter allá”, agregó el atacante azulcrema.

Una situación que no se concretó permitiendo que América lo contratara para el Apertura 2023, torneo en el que quedó claro la mala relación que tiene con la afición felina, misma que lo abucheó durante su salida del partido de la jornada 17, en el que las Águilas visitaron “El Volcán”.

Confesó ser fan del América

Julián Quiñones declaró que es seguidor del América desde niño cuando podía ver los partidos en su país natal por lo que había deseado formar parte del Club. “Yo siempre había querido estar jugando acá, cuando estaba en Colombia miraba los partidos por el canal de Las Estrellas. Llegue a México y me pareció un buen equipo”, afirmó el jugador naturalizado mexicano.

El atacante azulcrema mencionó que desde niño había querido llegar a la institución. EFE/Armando Arorizo

Comentó que para él fue difícil creer que se encontraba portando la camiseta azulcrema, algo que fue asimilando conforme pasaron los días. Fue contundente al decir que estar en Coapa le ha abierto algunas puertas, aunque dijo estar atento de las personas que se tratan de acercar a él, ya que es común que eso le suceda a los futbolistas cuando llegan a los clubes grandes.

El delantero se encuentra concentrado con el plantel americanista en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en donde llevan a cabo su preparación de cara a iniciar su participación en los Cuartos de Final del Apertura 2023, a los que clasificaron tras haber terminado en el primer lugar de la tabla general.

Conocerán a su rival hasta que concluya la ronda de Play-In, en donde se otorgarán los últimos dos boletos a la liguilla. Los azulcremas enfrentarán al equipo que se quede con el octavo lugar.