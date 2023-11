Danna Paola explota contra sus propios fans: “Se han contaminado de toxicidad”

Danna Paola tiene un duro mensaje para algunos de sus fans (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP)

Danna Paola sorprendió a sus seguidores tras lanzar una de sus canciones más personales titulada Aún te quiero, a la que define como un tema que “cauteriza las heridas de todo el viaje que ha sido mi obscuridad”. Sin embargo, aunque la cantante se mostró emocionada por el lanzamiento, algunos fans no recibieron la canción de la mejor forma.

Por supuesto, Danna Paola no vio con buenos ojos las críticas de sus fans, y usó su cuenta de X, antes Twitter para desahogarse al respecto. La joven, quien inició en el mundo del espectáculo protagonizando telenovelas infantiles de Televisa, dio el salto a la música hace algunos años, y se ha mantenido fuerte en la industria musical desde entonces.

Ella misma ha confesado que gusta de ser reconocida como la cantante que actúa, no como la actriz que canta, y que se encuentra completamente comprometida con su faceta como músico. Recientemente, la intérprete de Oye, Pablo, tuvo una magnifica actuación en una pelea de Saúl “Canelo” Álvarez, donde interpretó el Himno Nacional, generando todo tipo de controversias.

¿Qué contestó Danna Paola a sus críticos fans?

La cantante está experimentando cambios en su música (Archivo)

La cantante escribió en sus redes sociales un par de mensajes donde explotó en contra de quienes criticaron el lanzamiento de su tema Aún te quiero, dejando en claro que condenaba su actitud: “Es muy decepcionante leer algunos ‘fans’ tan preocupados por números, playlist, debuts, y quejándose esperando música ‘más comercial’. Wtf, ¿qué es esto? ¿En qué se han convertido? Mi música no es competencia, no es un concurso y es muy triste ver cómo no les interesa la música”.

Danna Paola añadió varios emojis de corazones rotos a sus declaraciones. También, escribió un incendiario mensaje donde aseguró que no quiere a fans que tengan actitudes como las ya mencionadas:

“Ustedes solitos se han contaminado de esta toxicidad, no podemos tener un lanzamiento en paz por que ahora todos se creen managers, productores, compositores, PR, hasta disqueras… ser ‘fan’ de un artista es conectar con la MÚSICA que hace, y si no conectan creo que es bueno aceptar que aquí no es tu lugar, y está bien, no intoxiques a los demás, aquí no quiero eso”.

Danna lamenta que algunos de sus fans se hayan contaminado con "toxicidad" (Crédito: IG @figleon)

Tras esta situación, la intérprete de Calla tú confesó que ya esperaba una reacción así ante su cambio de estilo musical producto de una transformación necesaria. Del mismo modo, aseguró que las reacciones positivas son bastante esclarecedoras para ella.

“Todo cambia, todo evoluciona y yo sabia que todo está transición iba a ser difícil, distinta, algunos se quedarán otros llegarán… yo les comparto con el alma mi arte y ustedes me devuelven amor y eso es lo que más me importa, saber que soy parte de tu vida, en tu día a día, con mi música es el mayor regalo”, escribió.

¿Por qué ‘Aún te quiero’ de Danna Paola no fue del agrado de algunos fanáticos?

Danna Paola está experimentando una nueva faceta musical (@dannapaola)

Como muchas veces pasa con otros artistas, Danna Paola entró en una faceta musical mucho más personal. A veces, los seguidores de los cantantes suelen estar acostumbrados a la música de sus ídolos, y cuando éstos salen de la formula, comienza la controversia.

Danna Paola escribió en sus redes sociales un texto donde describe su nueva canción, misma que considera un viaje para sanar su dolor:

“Con esta canción cierra mi álbum y cauteriza las heridas de todo el viaje que ha sido mi obscuridad, es empoderamiento, amor propio, y muchos límites sanos. Les entregamos esta canción con el alma, que los ayude a sanar, perdonar y a comunicar lo que necesitan sacar de los escombros del corazón y dar un paso adelante poniendo límites con todo aquello que no te suma y enfría tu alma, porque donde hay odio hubo amor. Y si estás leyendo esto, gracias a tus falsos actos de amor, no me habría convertido en todo lo que soy hoy… con amor, DANNA”.