Vanessa Claudio celebró cambios en Miss Universo México

Claudio participó en Miss Intercontinental en 2006, representando a Puerto Rico (Foto: Instagram)

Este lunes 20 de noviembre se dio a conocer que, tras casi 30 años al frente de la dirección de Miss Universo México, Lupita Jones quedó fuera del capítulo mexicano de la organización mundial que premia a las reinas de belleza. También se reveló que la ex Miss México Cynthia de la Vega fue nombrada como nueva directora de la organización en el país.

La organización presentó a De la Vega en una conferencia de prensa en la que se agradeció el trabajo de Lupita Jones, aunque ella no estuvo presente. La modelo originaria de San Pedro, Nuevo León fue presentada ante la prensa por el empresario Raúl Rocha Cantú, propietario de la franquicia en México, quien se dijo optimista ante este cambio con rumbo a Miss Universo 2024, cuya sede será México.

Al respecto, Vanessa Claudio fue interrogada por la prensa en un reciente encuentro y festejó el hecho de que el certamen sea celebrado en tierras aztecas. “Es la coronación de México como sede para el próximo Miss Universo. Me parece espectacular, yo amo México, tiene una cultura impresionante. Yo creo que es momento que los focos estén en México, que vean y la gente se enamore tanto de México como todos nosotros estamos”.

La ex reina de belleza, quien brilló representando a su natal Puerto Rico en Miss Intercontinental en 2006, expresó su disposición a colaborar con la nueva dirección de Miss Universo México y externó que le hubiera gustado que la propusieran como directora.

La ex directora de Mexicana Universal aseguró que quisieron destrozar su reputación Crédito: Univision

“A mí me encantaría, de verdad yo, me voy a encontrar a Cynthia esta noche acá y voy a alzar la mano para lo que necesite, lo importante es que México brille en este escenario tan espectacular. Sí creo que puedo hacer un buen trabajo. No me lo han propuesto, platiqué con Raúl, y sí platicamos algo, pero vengo más que dispuesta, yo hablé con Cristal Silva, le dijimos ‘queremos entrarle con todo’. Nos encanta, es una gran experiencia y se necesita también creo que una mirada diferente al concurso”, dijo la modelo y conductora de Al Extremo.

La joven de 40 años también dio su opinión sobre la gestión de Lupita Jones, quien en los últimos años fue objeto de señalamientos por presuntos malos tratos y favoritismos a ciertas participantes.

“Tantos años bajo una misma administración... no digo nada malo de Lupita Jones porque tantas Miss Universos a un país, tres con ella, se requiere de mucho trabajo y esfuerzo. No solamente con Miss Universo porque saben que los países adoramos a nuestars Miss Universo, pero fueron muchos años de su vida que le entregó, para bien o para mal, yo no voy a decir cómo fue su administración porque yo no lo viví, yo solamente compartí con ella los eventos que me tocó compartir con ella, en Mexicana Universal”, expresó.

La ex Miss Universo México recordó que Lupita Jones la lastimó durante su reinado y cometió errores con sus comepañeras Crédito: Instagram @sofaragon

“La verdad ha hecho un buen trabajo, hay países que no han tenido una Miss Universo, Nicaragua apenas obtuvo su primera corona. Decir México, no solamente fue ella sino que dio a Ximena, a Andrea Meza, hemos tenido finalistas como Cristal Silva, como Sofía Aragón que llegó a segundo lugar”. añadió.

Respecto a los comentarios de alguna ex misses, como Sofía Aragón, quien en 2020 denunció que Lupita no le había facilitado recursos económicos como parte de su preparación, Vanessa festejó que haya alzado la voz de manera pública.

La puertorriqueña alabó la gestión de Lupita, pues logró colocar a dos reinas de belleza internacional (Ig: @vanessaclaudio)

“Es muy feo, tampoco voy a decir que no es verdad ni nada, no nos consta a nadie. Obviamente ellas hablan de su propia experiencia y yo espero que esto sirva de reflexión a la señora Lupita de ser así, porque a lo mejor no es lo que diga sino la manera en que lo decía, sabemos todos del famoso Live que por más que lo veías decías cómo se explica esta situación... Yo creo que siempre es importante alzar la voz a cualquier tipo de abuso, de maltrato, hay que hacerlo porque si no continúa”, concluyó.