Monreal regresa al Senado: qué cargo podría ocupar

El morenista señaló que sigue firme en su idea de contender por la Coordinación de los Comités de Defensa de la 4T (Cuartoscuro)

El ex aspirante a la candidatura presidencial de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal Ávila, se reincorpora al Senado de la República este jueves 23 de noviembre, según la Mesa Directiva de la Cámara Alta.

La llegada del morenista al Legislativo después de varios meses de licencia para competir en los procesos internos del partido guinda, se da en medio de la discusión y votación para sacar la terna del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y ocupar el puesto del ex ministro Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

Cabe señalar que la segunda terna del titular del Ejecutivo federal ha avanzado en la Cámara Alta, y será el próximo lunes cuando las tres propuestas comparecerán en la Comisión de Justicia. Las y los senadores tendrán 30 días para tomar una decisión, pues en caso de descuerdo, será el propio presidente quien designe al sustituto del ex ministro.

Senadores de México (Cuartoscuro)

El coordinador de la bancada de Morena, Eduardo Ramírez Aguilar, habría señalado la posibilidad de la reincorporación de Monreal al Senado días pasados, no obstante, no ocuparía su cargo anterior como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Sin embargo, y ante la inminente salida del legislador Ramírez para buscar la candidatura por Chiapas, se rumoraría que la ex “corcholata” podría volver a la coordinación de los senadores del partido guinda.

El regreso del ex aspirante será notificado a su suplente, el senador Alejandro Rojas Díaz Duran, quien se habría destacado por sus posturas críticas en las discusiones del Congreso, tanto para la oposición como para su propia bancada, según el periodista Juan Ortiz.

