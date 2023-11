Mariachis ventilan abusos de Pedro Fernández y lo demandan por 30 millones de pesos

Pedro Fernández fue demandando por integrantes de sus ex mariachi, quienes le exigen 30 millones de pesos como liquidación (Facebook Pedro Fernández) Foto: Cuartoscuro

Pedro Fernández enfrenta una demanda laboral desde hace 12 años, que, en caso de perder en los tribunales, lo obligaría a pagar la friolera de $30,000,000 a cinco integrantes del Mariachi Arrieros de México.

Te puede interesar: Le piden matrimonio a Edith Márquez durante un concierto en San Diego

Los músicos Juan Antonio y José Manuel Vázquez Laguna, Tomás Luna Hernández, Víctor Manuel Estrada y Jesús Vázquez Chávez concedieron una entrevista a TVyNovelas, donde señalaron irregularidades y malos tratos de parte de Fernández en 2011, año en el que el intérprete de ‘El Aventurero’ terminó la relación de trabajo unilateralmente, tras más de una década de trabajo.

“Varios de nosotros teníamos más de 16 años trabajando con él, pero fueron los últimos tres cuando se suscitaron muchas anomalías y maltrato laboral: nuestros pagos se atrasaban hasta dos meses, y nosotros vivimos al día; esos atrasos nos afectaban. Hubo también deficiencias en el transporte... Cambiaron mucho las cosas; percibimos que fue para que renunciáramos, pero al final aguantamos”, cita la revista.

Te puede interesar: Verónica Castro rechazó trabajar con su hermano “El Güero” Castro en dos telenovelas: “No fueron de su agrado”

Los músicos, quienes acudieron a la Junta y Conciliación de Arbitraje de la Ciudad de México para ratificar su demanda, aseguraron que intentaron tener un acercamiento con Pedro Fernández para mejorar las condiciones o negociar una liquidación, pero la decisión del intérprete fue despedirlos.

“La última vez que habló con nosotros nos prometió que íbamos a hacer un show, y terminando nos íbamos a sentar a platicar. Le cumplimos, siempre respetuosos del público y de él, y al término solo nos dijo ‘hasta aquí llegamos’, que nos iba a pagar lo atrasado. Lejos de darnos una explicación de las anomalías, fuimos despedidos. Decidimos entonces iniciar con esta demanda”.

La demanda contra Fernández fue interpuesta en 2011 (Facebook Pedro Fernández).

Desmienten acuerdo con Pedro Fernández

En 2020, previo al punto más álgido de la pandemia de Covid-19, diversos medios de información consignaron que el cantante había librado el proceso legal interpuesto por sus ex músicos, quienes habrían decidido no seguir debido a que ya no podían pagarle a sus abogados.

Te puede interesar: Niall Horan sorprendió a sus fans recordando a One Direction en el festival Corona Capital

No obstante, dicha información sería errónea y con la ratificación de su denuncia, los músicos esperan llegar a un acuerdo con Fernández.

Los procesos en las Juntas de Conciliación y Arbitraje pueden extenderse por años. En caso de que las partes en conflicto no lleguen a un acuerdo, la autoridad conciliadora concluye la etapa de conciliación prejudicial y expide la constancia de no conciliación para que las partes acudan a los Tribunales Laborales, donde el proceso comienza desde 0.

Segunda macha en la carrera de Pedro Fernández

Con una carrera de más de cuatro décadas en la música, pocos han sido los escándalos que han machado la imagen de Pedro Fernández. Además de esta demanda laboral, el intérprete enfrenta un proceso legal iniciado por su ex yerno, Christopher Dubois, quien en 2015 lo denunció por difamación y secuestro.

Argumentando maltrato psicológico hacia su hija, Osmara Cuevas, Pedro Fernández y su esposa la separaron de Dubois, quien desde entonces no ha podido ver al hijo que tuvo en común con su ex pareja.