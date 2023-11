Manelyk González: cuáles son los requisitos para tener la reconstrucción de tu casa en Acapulco tras Huracán Otis

La famosa anunció de qué manera ayudará a los afectados por el huracán Otis en Acapulco Foto: Instagram/manelyk_oficial

La reconocida personalidad televisiva de reality show y cantante, Manelyk González ha reafirmado su compromiso con Acapulco, la ciudad que le otorgó su primer reconocimiento nacional con el polémico Acapulco Shore. Tras el embate del huracán Otis en el puerto de Guerrero y las consecuentes pérdidas de hogares para numerosas familias locales, la autoproclamada Reina de los Reality Shows en México ha anunciado un apoyo adicional: la construcción de 50 viviendas para aquellos más afectados por el desastre natural.

Te puede interesar: “Voy a hacer 50 casas”: Manelyk González anuncia ayuda para personas afectadas por Otis en Acapulco

En una reciente entrevista concedida al matutino Hoy -Televisa-, Manelyk compartió detalles sobre esta iniciativa solidaria, anticipando los requisitos necesarios para acceder a la reconstrucción. “Voy a empezar a hacer casas, no voy a hacer las super casas, pero se las voy a dejar como las tenían. Son aproximadamente 50 casas que están en el cerro”, explicó la artista, reconocida por sus canciones virales como Nunca Solita, Eso Mamon* y Se acabó.

La colaboración para la construcción de estas viviendas se llevará a cabo en conjunto con un amigo que dirige una empresa constructora. Asimismo, se prevé que una fundación aporte los materiales necesarios para este loable proyecto.

Las comunidades más marginas son las más afectadas (Fiscalía de Guerrero)

Manelyk González destacó que será inclusiva en esta ayuda, señalando que se considerará a personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, niños y familias que hayan sufrido daños en sus techos de lámina como posibles destinatarios de esta acción solidaria.

Te puede interesar: “Eres una ching…”: guerrerenses agradecen a Karely Ruiz por llevar miles de despensas

Este gesto altruista se suma a la colaboración de otros miembros del reconocido programa televisivo Acapulco Shore, como el exnovio de Manelyk González, quienes también han brindado apoyo a los afectados por el huracán Otis, demostrando así su compromiso con la reconstrucción y el bienestar de la comunidad local.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la reconstrucción de vivienda en Acapulco por Manelyk González?

La famosa compartió en la misma entrevista, Manelyk González compartió que la colaboración en la construcción de viviendas se llevará a cabo en conjunto con un amigo que dirige una empresa constructora. Además, es probable que una fundación contribuya con los materiales necesarios.

La famosa tiene como meta 50 viviendas (Instagram/@manelyk_oficial @el_fotografo19)

Sobre los destinatarios de esta ayuda, la influencer destacó su enfoque inclusivo, considerando a personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, niños y familias que hayan sufrido daños en sus techos de lámina.

Te puede interesar: ¿Quieres conocer a las conductoras de ‘Hoy’? Abren bazar para ayudar a damnificados por Otis

Internautas han aplaudido los labores de la ex participante de Acapulco Shore en redes sociales: “Es poca la gente agradecida, así que bien por ella que no solo compartió una foto y mensaje en redes como otros que han salido de ese programa de MTV”. “Una shore agradecida y por ello siempre será superior a Karime”. “Me agrada que no eres como las otras y hasta los carnales que se hicieron de la boca chica”, escribieron fans.