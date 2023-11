Chicharito Hernández se lanzó contra quienes critican a la Selección Mexicana

Javier "Chicharito" Hernández salió en defensa del tricolor tras su partido ante Honduras [Archivo]

La Selección Mexicana superó a Honduras de forma dramática en los Cuartos de Final de la Nations League, en un encuentro que generó polémica por el arbitraje y la forma de jugar de los dirigidos por Jaime Lozano, sin embargo, el máximo goleador de México, Javier “Chicharito” Hernández salió en defensa del tricolor y mandó mensaje a quienes critican el funcionamiento.

El duelo disputado en el estadio Azteca ha dividido opiniones respecto al actuar del conjunto mexicano en un partido de tal magnitud, en donde se encontraba en juego el boleto a la Copa América 2024 y la clasificación al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf.

Un partido que se definió en la tanda de penales, luego de que México empató el global de manera agónica en el minuto 100 del tiempo regular. Siendo la falta de contundencia uno de los principales problemas que enfrentaron en el enfrentamiento de vuelta.

Al final, algunos medios mexicanos aplaudieron más el modo de juego de los hondureños, aunque se la pasaron haciendo tiempo y dejaron de lado la insistencia del tricolor durante la mayor parte del encuentro.

El mexicano lanzó un mensaje hacia quienes critican al conjunto dirigido por Jaime Lozano. (Getty Images)

Chicharito mandó mensaje a críticos de la Selección Mexicana

El máximo goleador en la historia del tricolor, Chicharito Hernández se lanzó contra aquellos que critican a a la Selección Mexicana, y en especial, contra quienes le festejan a los catrachos y les aplauden la derrota, prefiriendo apoyar a otra selección que no es la suya.

“Gente mexicana le celebra más una derrota a una selección que no es la suya. Es increíble y a veces me da pena, me da lástima toda esa gente mexicana que le festeja más a una selección que no es la suya, y hasta que pierda, que a su propia selección que gana”, comentó Chicharito Hernández en una transmisión en vivo tras el encuentro México vs Honduras.

Detalló que ambos combinados hicieron lo necesario para empatar el partido y llegar hasta la instancia de penales, señalando a quienes prefieren ver el “vaso medio vacío”.

El delantero mexicano también defendió el accionar de los dirigidos por Jaime Lozano, mencionando que pese a no ser la mejor manera, se consiguió el objetivo de clasificar a la Copa América y a la siguiente ronda de la Nations League, siendo critico con lo ocurrido sin caer en el “dramatismo”, esperando que las cosas se puedan mejorar de cara a los próximos enfrentamientos.

Javier "Chicharito" Hernández envió un mensaje a los críticos de la Selección Mexicana Crédito: X/@CH_14

“No sabemos dimensionar y aceptar que a veces las cosas no suceden como uno quisiera, pero a fin de cuentas se está dando el resultado. Hoy se gano, ¿Se puede mejorar’, sí. ¿Se puede jugar mejor?, sí. ¿Se pueden hacer más goles?, sí. Que ching*n que podamos mejorar e identificar todo eso, y tratar de ponerlo en práctica”, puntualizó el mexicano respecto a lo ocurrido en el estadio Azteca.

Finalizó mencionando que acepta las cosas que faltan por mejorar en el cuadro de Jaime Lozano, pero considera que todo se debe ver desde un punto positivo, no tratando de hacer menos la actuación de México, ni “dramatizando” como algunos medios de comunicación lo hacen.

Chicharito Hernández reaccionó en vivo al triunfo mexicano, recordando que por el momento es su pasatiempo mientras espera el mercado de invierno luego de haber sido dejado en libertad por L.A. Galaxy, equipo que no le renovó su contrato para la próxima temporada.

El máximo goleador tricolor no ha sido llamado a la Selección Mexicana desde 2019, incluso se ha comentado que se encuentra vetado, pero al final es una versión que siempre se ha desmentido por técnicos y directivos.