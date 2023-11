Batalla en el Senado: Malú Micher y Kenia López Rabadán se acusan de falsas feministas

Malú Mícher y Kenia López Rabadán se enfrentaron (Cuartoscuro/Senadores del PAN)

Durante la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las legisladoras Kenia López Rabadán y Malú Mícher Camarena se enfrentaron en la sesión del Senado de la República y se acusaron mutuamente de ser malas feministas.

Te puede interesar: ¡No pasará! Senadores del PRI irán en contra de la terna de AMLO para la Suprema Corte

El enfrentamiento comenzó con la integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), quien criticó la supuesta violencia contra las mujeres que ha ejercido el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), además de la inacción contra la desaparición y feminicidios.

Incluso sentenció que el papel de los integrantes de la Cámara Alta es resolver los problemas de México y no que todo se quede en panfletos. También indicó que se debería de obligar al mandatario a abrir las puertas de Palacio Nacional a los familiares y víctimas de violencia de género.

Te puede interesar: Se filtró posible reparto de senadurías en el Frente Amplio por México: cuántas le tocarían a cada partido

“Qué les parece si obligamos a López Obrador a que abra las puertas de Palacio Nacional y escuche a las madres y a los padres buscadores que no han encontrado respuesta (...) porque aquí, compañeras y compañeros, de lo que se trata es de resolver los problemas de los mexicanos y no venir a hacer frases que lamentablemente solamente quedan en un carteloncito”, refirió.

Las senadoras se acusaron de falsas feministas (Crédito: Canal del Congreso/@letroblesrosa)

Tras la participación de la panista, la representante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) respondió y sentenció que se debe de cerrar filas para erradicar el problema; sin embargo, explicó —con un tono de voz más alto de lo normal— que no se trata de acciones de politiquería su lucha contra la violencia de género, así como advirtió que no permitirá que las mujeres no defiendan la vida libre de violencia.

Te puede interesar: ¿Volverá Ricardo Monreal al Senado? Líder de Morena no descarta reincorporación

“No es politiquería decir que nos queremos vivas. No es politiquería decir que nunca más. No es politiquería decir que nos queremos libres, vivas y sin miedo. No es politiquería, no voy a permitir, sobre nuestro cadáver, vamos a permitir que siga habiendo más mujeres que no defienden la vida libre de violencias y que no están a favor de una vida digna para todas y todos”, expresó.

Asimismo, recordó todas las iniciativas que se han aprobado de manera unánime en la anterior y la presente legislatura a favor de las agendas feministas; no obstante, ironizó al señalar que ese no ha sido trabajo de las “feministas de ocasión”.

Ana Lilia Rivera tuvo que intervenir en la discusión entre ambas senadoras (Senado)

Debido a que los ánimos comenzaron a subir, ya que algunos senadores comenzaron a gritar, incluidas las aludidas, tuvo que intervenir la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ana Lilia Rivera, para pedirle a la panista que no tenía el uso de la palabra y le pidió respeto.

“Usted tuvo el uso de la palabra y con respeto escuchamos lo que usted comentó, si quiere hacer uso de la palabra, solicítelo, no es necesario gritos ni vulgaridad en la expresión (en) un día que debería unirnos a todas las mujeres a levantar la voz”, refirió la presidenta de la Cámara Alta, quien señaló también como vulgaridad el que una mujer le grite a otra.

Dicha intervención molestó a López Rabadán, por lo que pidió a Rivera Rivera dejar su cargo como presidenta y debatir como su par: “Me parece que fue un exceso lo que acaba de hacer, me parece una vergüenza legislativa lo que acaba de hacer”.

Posteriormente, respondió a Micher Camarena y la acusó de ser una feminista del gobierno, supuestamente complaciente con la administración federal. Además, acusó a que ésta habría sido “callada con billetazos y cargos” por Morena.

Finalmente, la morenista respondió a la integrante del blanquiazul y aseveró que nunca ha recibido billetazos por sus acciones política, por lo que aseguró que no le permitirá que la difame y recordó que se encuentran para representar a las mujeres.